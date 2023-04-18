Индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться во вторник в верхней части диапазона 2550-2600п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, возьмет паузу на торгах во вторник после сильного роста и будет торговаться в верхней части диапазона 2550-2600 пунктов, прогнозируют аналитик Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы не ожидаем коррекции на рынке, однако инвесторы могут начать частично фиксировать прибыльные позиции. Надеемся увидеть продолжение роста во второй половине недели по мере приближения ГОСА Сбербанка, это, по нашим оценкам, позволит рынку закрепиться выше отметки 2600 пунктов", - отмечают эксперты в комментарии.

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