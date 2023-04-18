Возможно сохранение цен ОФЗ около текущих уровней на торгах во вторник - ПСБ

Возможно сохранение цен ОФЗ около текущих уровней на торгах во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Индекс цен гособлигаций RGBI вырос в понедельник на 0,03%, доходность индекса снизилась до 9,56% (-2 б.п.). Основные покупки по-прежнему сконцентрированы в бумагах срочностью до 3-х лет. Драйвером спроса на короткие бумаги выступает снижения ожиданий относительно возможного повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях на фоне замедления инфляции в марте-апреле. При этом доходность длинных ОФЗ остается на повышенном уровне из-за большого предложения нового госдолга на фоне дефицита бюджета. Во вторник ожидаем сохранения цен ОФЗ около достигнутых уровней. Доходность ОФЗ, которые в среду будут предлагаться на аукционах Минфина, может вырасти на 3 - 5 б.п.", - отмечается в комментарии.

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