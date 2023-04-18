Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика и финансовая отчетность:

- Индекс экономических настроений в Германии в апреле от ZEW;

- Данные по разрешениям на строительство и закладкам новых домов в США в марте;

- "ММК" и X5 Retail Group опубликуют операционные результаты за первый квартал 2023 года;

- "О''КЕЙ" представит финансовые результаты за 2022 год по МСФО.

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