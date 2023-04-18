Вероятна консолидация или даже умеренная коррекция рынка акций РФ во вторник - БКС Экспресс

Локальная консолидация или даже умеренная коррекция на фоне перекупленности - базовый сценарий торговой сессии вторника на российском рынке акций, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи вырос на торгах в понедельник на 1,7% на повышенных оборотах (57 млрд руб.), обновив годовые максимумы. Котировки поднялись к 2600 пунктам, все-таки преодолев верхнюю границу устоявшегося восходящего канала. Это стандартный признак сильного тренда. С коррекцией или без, но потенциал для подъема в рамках текущей фазы еще есть. В частности, следующие среднесрочные ориентиры по индексу сместились к 2680-2740 пунктам. Подняться к обозначенным уровням рынок в первую очередь может на тяжеловесных акциях нефтегазового и финансового секторов, - пишет аналитик в обзоре. - Аномалия понедельников постепенно становится самосбывающейся закономерностью. В 15 из 17 последних случаев неделя начиналась с волны роста, а вот во вторник в этот же период ситуация совсем иная - падения происходили в половине случаев. Если следовать привычной для последних месяцев тенденции, то на рынке можно ожидать некоторую разрядку после импульса предыдущей сессии. Локальная консолидация или даже умеренная коррекция на фоне перекупленности - сейчас базовый сценарий".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.