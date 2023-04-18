Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник повышением примерно на 0,3%. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до плюс 10,8 пункта по сравнению с минус 24,6 пункта в прошлом месяце. Индикатор поднялся на положительную территорию впервые за пять месяцев и обновил максимум с июля 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста индикатора до минус 18 пунктов. Таким образом, индикатор указал на устойчивость американской экономики, что усиливает вероятность новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системы.

Фондовые индексы Японии и Китая растут во вторник, тогда как индексы Гонконга, Южной Кореи и Австралии снижаются. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 0,5%. Вместе с тем гонконгский индикатор Hang Seng упал почти на 0,8%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,4%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI теряет 0,3%.

Участники рынка оценивают макроэкономические данные из Китая и перспективы глобальной экономики. Экономика КНР в первом квартале увеличилась на 4,5% в годовом выражении. Темпы роста существенно ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%, сообщает Trading Economics. Объем розничных продаж в стране в марте подскочил на 10,6% относительно того же месяца годом ранее, максимальными темпами с июня 2021 года и лучше ожидавшегося роста на 7,4%. Темпы роста промышленного производства ускорились до 3,9% по сравнению с 2,4% в январе-феврале, а безработица снизилась до 5,3% с 5,6%, опустившись до минимума за семь месяцев.

В свою очередь цены на нефть умеренно поднимаются утром во вторник после заметного снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $85,05 за баррель, что на 0,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты упали в цене на 1,8%, до $84,76 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составляет к этому времени $81,05 за баррель, что на 0,27% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт подешевел на 2,1%, до $80,83 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 17 апреля выросла в 2,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 21,835 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,83 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,04% и составил 109,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (15-17 апреля) прибавил 0,03%, поднявшись до 848,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,19%), "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,14%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,43%), "Сбербанк-001Р-SBER33" (-0,2%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 003P-06R объемом 22 млрд рублей в размере 8,8% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 14 апреля. Купоны будут квартальными и переменными. Формула для расчета ставки 2-20-го купонов: значение ключевой ставки ЦБ (действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона) + премия 1,3%. Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 22 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) установило ставку 1-6-го купонов 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 20 млрд рублей на уровне 9,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,62% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Сбор заявок на облигации прошел 17 апреля. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 18 апреля начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии 001Р-26Р объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 10% годовых, купоны полугодовые. Предусмотрена оферта через 3,5 года.

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео - Эльдорадо") планирует 18 апреля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние облигации с 2-летней офертой серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 525 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) 19 апреля планирует собрать книгу заявок на 2-летний выпуск облигаций серии БО-002Р-03 объемом 20 млрд рублей. Ориентир доходности - премия 130 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 26 апреля.

ДОМ.РФ 20 апреля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии 001P-15R объемом 15 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не более 120 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 25 апреля.

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) 20 апреля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 13,75-14,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 14,48-14,75% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона - 17,5%. В результате индикативная дюрация составит 2,1 года. Техразмещение запланировано на 25 апреля.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 6-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-04 на уровне 11,4% годовых. Эмитент разместил выпуск объемом 80 млрд рублей в октябре 2020 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга составила 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Структура выпуска предполагает, что на эту дату и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 5 лет после размещения (с 11-го по 20-й купоны) step-up составит 45 базисных пунктов), через 10 лет и каждые последующие 5 лет (с 21-го купона и далее) - 95 базисных пунктов.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты по биржевым облигациям серий 002Р-01 и 002Р-02, а также коммерческим бондам серий КО-01 и КО-03. Период предъявления облигаций к оферте - с 28 апреля по 5 мая. Дата приобретения - 10 мая. Количество приобретаемых бумаг серии 002Р-01 составит не более 25 млн 74 тыс. 955 штук, серии 002Р-02 - не более 2 млн 124 тыс. 195 штук, серии КО-01 - не более 26 млн 528 тыс. 802 штук, серии КО-03 - не более 2 млн 815 тыс. 49 штук. Цена приобретения - 100% от номинальной (непогашенной номинальной) стоимости. "Трансфин-М" также объявил о полном досрочном погашении биржевых облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 17 мая. Компания разместила 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале 2020 года. Ставка текущего купона - 9,15% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4,1 млрд рублей был размещен в мае 2020 года. Ставка текущего купона - 9,4% годовых. С учетом амортизации и частично-досрочных погашений выпусков в обращении на текущий момент остается 23,2 млрд рублей по выпуску 002Р-01 и 1,96 млрд рублей по выпуску 002Р-02. Семилетние коммерческие бонды обеих серий были размещены в 2021 году в пользу ВТБ (MOEX: VTBR). Объем серии КО-01 с учетом амортизации на данный момент составляет 25,98 млрд рублей, серии КО-03 - 2,76 млрд рублей. Ставка текущего купона по выпускам - 9,75% годовых.