Freedom Finance Global рекомендует держать акции Wells Fargo с прогнозной ценой $45

Freedom Finance Global рекомендует держать акции Wells Fargo & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $45 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Выручка и прибыль Wells Fargo за первый квартал 2023 года превзошли общерыночные ожидания. Как и другие представители сектора, банк продолжил выигрывать от высоких процентных ставок. Наш базовый сценарий предполагает умеренную рецессию в США в текущем году, поэтому мы прогнозируем снижение активности в сегментах кредитования и роста процентных доходов при сохранении не самых благоприятных условий для инвестбанковского бизнеса", - указывает аналитик Алина Попцова.

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