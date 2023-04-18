Рост цены нефти в настоящее время фундаментально более оправдан, чем снижение - БКС Экспресс

Рост котировок нефти марки Brent в настоящее время фундаментально выглядит более оправданным, чем их снижение, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе $85 за баррель. Инструмент вернулся в торговый диапазон, сформировавшийся после скачка на новостях от ОПЕК+. Технически ложный пробой верхней границы повышает шансы на продолжение коррекции, но фундаментально рост выглядит более оправданным, - указывает аналитик. - В Китае во вторник опубликованы данные по ВВП за I квартал. В годовом сопоставлении рост составил 4,5% и превысил прогноз на уровне 4%. А вот рост промышленного производства оказался слабее ожиданий: 3,9% против прогноза 4%. Восстановление экономики Китая является одним из главных факторов для роста спроса на нефть в 2023 году, поэтому статистика по стране внимательно отслеживается участниками рынка. С утра вторника котировки нефти марки Brent демонстрируют оптимизм, позитивно реагируя на публикацию".

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