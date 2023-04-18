Цены на нефть умеренно растут

Фондовые индексы США выросли на 0,3% в понедельник. Фондовые рынки стран АТР движутся разнонаправленно во вторник, несмотря на сильные статданные из КНР. Цены на нефть умеренно поднимаются утром во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник повышением примерно на 0,3%.

"Осторожный оптимизм стал мантрой для рынка в понедельник, поскольку сильные корпоративные новости камуфлируют опасения по поводу негативных последствий высоких процентных ставок", - полагает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до плюс 10,8 пункта по сравнению с минус 24,6 пункта в прошлом месяце. Индикатор поднялся на положительную территорию впервые за пять месяцев и обновил максимум с июля 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста индикатора до минус 18 пунктов.

Цена акций Prometheus Biosciences Inc., занимающейся разработкой препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, подскочила почти на 70% на новости о том, что ее покупает фармацевтическая Merck & Co. (SPB: MRK) за $10,8 млрд. Бумаги Merck подешевели на 0,3%.

Капитализация Peabody Energy Corp. выросла на 4,3% после того, как руководство энергетической компании одобрило программу выкупа акций на сумму до $1 млрд.

Стоимость ADR XPeng (SPB: XPEV) взлетела на 15,2%. Китайский производитель электромобилей в воскресенье представил новую платформу, которая позволит значительно сократить издержки.

ADR других представителей этой отрасли также существенно подорожали: Nio (SPB: NIO) - на 6%, Li Auto (SPB: LI) - на 6,4%.

Банковская и брокерская компания Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW) в первом квартале увеличила чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка. Бумаги компании прибавили в цене 3,9%.

Акции HP Inc. (SPB: HPQ) подорожали на 3,7% после того, как аналитики J.P.Morgan улучшили рекомендацию для них до "выше рынка" с "нейтрального уровня".

В то же время котировки акции Roblox (SPB: RBLX) рухнули на 12%. Разработчик платформы для онлайн-игр сообщил о росте числа ежедневно активных пользователей в марте на 26% в годовом выражении - до 66,2 млн. Однако их количество сократилось по сравнению с февральским уровнем в 67,3 млн пользователей.

Рыночная стоимость State Street Corp. (SPB: STT) упала на 9,2%. Банк сообщил о снижении чистой прибыли на 9,1% в первом квартале, что оказалось хуже ожиданий экспертов.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 100,71 пункта (на 0,3%) и достиг 33987,18 пункта. Лидером повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA), подорожавшие на 1,8%, а также Travelers Cos. (SPB: TRV) и Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,7%.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло за день на 13,68 пункта (на 0,33%) - до 4151,32 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 34,26 пункта (на 0,28%) и завершил сессию на отметке 12157,72 пункта.

Фондовые индексы Японии и Китая растут во вторник, тогда как индексы Гонконга, Южной Кореи и Австралии снижаются.

Участники рынка оценивают макроэкономические данные из Китая и перспективы глобальной экономики.

Как сообщалось, экономика КНР в первом квартале увеличилась на 4,5% в годовом выражении. Темпы роста существенно ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%, сообщает Trading Economics.

Объем розничных продаж в стране в марте подскочил на 10,6% относительно того же месяца годом ранее, максимальными темпами с июня 2021 года и лучше ожидавшегося роста на 7,4%. Темпы роста промышленного производства ускорились до 3,9% по сравнению с 2,4% в январе-феврале, а безработица снизилась до 5,3% с 5,6%, опустившись до минимума за семь месяцев.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0,1%.

Между тем, несмотря на сильные статданные, акции Goertek упали на 10%, Kunlun Tech - на 2,4%, Inspur Electronic - на 1%, Beijing Kingsoft - на 1,7%, Wuxi Apptec - на 5,1%.

Гонконгский индикатор Hang Seng потерял около 0,8%.

Акции Anta Sports упали на 7,4% на новости, что производитель спортивных товаров продал собственные акции на $1,5 млрд с 8,8%-ным дисконтом.

Цена бумаг Semiconductor Manufacturing снизилась на 4,1%, Sunny Optical Tech - на 3,4%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,4%.

Как показал обнародованный во вторник протокол последнего заседания ЦБ Австралии, руководство центробанка готово продолжить повышение ставок. В апреле регулятор взял паузу, чтобы собрать больше данных и оценить влияние ужесточения ДКП на экономику страны.

Акции энергетических компаний дешевеют, включая бумаги Woodside Energy (-1,8%), Santos (-1,6%), Beach Energy (-1%), Strike Energy (-4%) и Ampol (-1,6%).

Котировки акций BHP Group снижаются на 0,4%, Newcrest Mining - на 0,9%, Commonwealth Bank - на 0,2%, Wesfarmers - на 0,4%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет на 0,5%.

Лидерами роста на Токийской бирже выступают акции японских финкомпаний, включая Mitsubishi UFJ (1,2%), Sumitomo Mitsui (1,6%), Japan Post Bank (0,6%), Mizuho Financial (1,2%) и Resona Holdings (2,6%).

Капитализация Toyota Motor повысилась на 0,4%, Nintendo - на 1,4%, Hitachi - на 1,5%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI теряет 0,3%.

Стоимость акций Samsung Electronics понизилась на 0,2%, Hyundai Motor - на 2,5%.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром во вторник после заметного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск составляет $84,91 за баррель, что на $0,15 (0,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты упали в цене на $1,55 (1,8%), до $84,76 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,96 за баррель, что на $0,13 (0,16%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт подешевел на $1,69 (2,1%), до $80,83 за баррель.

Как стало известно в понедельник, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до плюс 10,8 пункта по сравнению с минус 24,6 пункта в прошлом месяце. Индикатор поднялся в положительную зону впервые за пять месяцев и обновил максимум с июля 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста лишь до минус 18 пунктов.

Индикатор указал на устойчивость американской экономики, что усиливает вероятность новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системы, отмечает MarketWatch.

С другой стороны, некоторые трейдеры полагают, что рост ВВП США продолжит замедляться, и это "ограничивает потенциал к росту цен на нефть и усиливает давление" на рынок, сказал инвестиционный директор Zaye Capital Markets Наим Аслам.

По его словам, вероятность снижения цен на нефть - выше, чем вероятность их роста, котировки могут опуститься ниже $80 за баррель.