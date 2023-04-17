17 апреля 2023 года 19:21
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 17 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 45 базисных пунктов - до 61,62% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 10,08% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,25% от номинала (доходность - 9,42% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 3 базисных пункта - до 43,05% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,8% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт - до 43,67% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 36,11% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за день на 9 базисных пунктов - до 43,26% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 27,72% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 3 базисных пункта, подешевев до 41,48% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта, составив 22% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 4 базисных пункта - до 89,28% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 29,4% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла также на 4 базисных пункта, составив 65,94% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 17 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник умеренное снижение.
Глобальные инвесторы оценивают новую порцию опубликованных в США статданных. В частности, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до 10,8 пункта с минус 24,6 пункта в марте. Индикатор поднялся на положительную территорию впервые за пять месяцев и обновил максимум с прошлого июля. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста индикатора до минус 18 пунктов.
Опубликовано: /Финмаркет/
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