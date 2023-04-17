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17 апреля 2023 года 19:45

Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2600п по индексу МосБиржи, лидировали Полюс и Аэрофлот

Москва. 17 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста на фоне известий о сокращении дисконта российской нефти Urals к Brent, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 2600 пунктов, обновив максимум за год, индекс РТС превысил 1000 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" и "Аэрофлота".

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2596,11 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1004,62 пункта (+2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,9%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 81,38 рубля (-0,41 рубля), утром курс поднимался до 82,2 руб./$1.

Подорожали в понедельник акции ПАО "Полюс" (+5,9%), "Аэрофлота" (+4,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,5%), OZON (MOEX: OZON) (+2,7%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2% и +2,5% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2% и +1,2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Минфин РФ сообщил в понедельник, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля 2023 года составила $51,15 за баррель, или $373,4 за тонну. Это означает, что дисконт Urals продолжил снижаться с рекордных уровней и составил чуть менее 36,5% к сорту Brent (его средняя цена за этот период - $80,4).

Минтранс РФ прогнозирует рост стоимости авиабилетов на 15-30% из-за отсутствия решения властей по субсидированию перевозок в летнем сезоне этого года, сообщил замглавы ведомства Игорь Чалик на совещании по подготовке к туристическому сезону, организованном Минэкономразвития.

По словам замглавы Росавиации Владимира Потешкина, снижение объема госсубсидий для авиакомпаний уже привело к сокращению числа рейсов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ в понедельник сохранил восходящий тренд предыдущих недель. Из "голубых фишек" тянули вверх индексы акции "Газпрома", Сбербанка и "ЛУКОЙЛа", также хороший рост показал "Аэрофлот" (MOEX: AFLT). Несмотря на продолжающуюся восходящую тенденцию уже определенное время, рынок акций РФ не выглядит перегретым, считает эксперт.

Из международных корпоративных и событий на неделе стоит обратить внимание на продолжение периода отчетности американских компаний: в ближайшие дни продолжат отчитываться крупные банки - сектор, вызывавший в последнее время больше всего опасений. Большинство уже вышедших квартальных отчетов оказались выше прогнозных ожиданий аналитиков, что дает повод для оптимизма. Тем более, что ожидания по дальнейшему повышению ставки ФРС все больше сводятся к тому, что регулятор возьмет паузу в цикле ее роста, отмечает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, настроения на глобальных рынках акций остаются оптимистичными, также инвесторов стимулируют к покупкам отдельные дивидендные истории. В частности, акционеры ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) утвердили финальную выплату дивидендов за 2022 год на уровне 400 рублей на акцию (текущая дивидендная доходность составит порядка 8,6% годовых).

Индекс МосБиржи вплотную приблизился к отметке 2600 пунктов, а РТС преодолел рубеж 1000 пунктов на фоне укрепления рубля. Лидерами роста в понедельник выступили транспортный и телекоммуникационный секторы. Американские рынки начали неделю нейтрально ввиду отсутствия публикации важных макроэкономических статданных. На прошлой неделе индекс S&P500 обновил очередной февральский пик и сейчас приближается к максимуму текущего года.

Нефть Brent в понедельник отступила от апрельских максимумов и вернулась в район $85 за баррель. С одной стороны, Минэнерго США, МЭА и ОПЕК сохранили прогнозы по спросу, незначительно скорректировав прогнозы по предложению - это позитивный сигнал. С другой, ФРС США пока не подавала вербальных сигналов к смягчению своей монетарной политики. Более того, рынки, согласно фьючерсам на изменение ставки, по-прежнему ожидают дальнейшего ее повышения. Во вторник настроения на рынках может подогреть статистика по ВВП Китая за I квартал, а также данные по промышленному производству и розничным продажам (если статданные окажутся на уровне или выше ожиданий), полагает Кирсанова.

Позитивными факторами для рубля и акций стало намерение Банка России и Минфина РФ ограничить операции по покупке валюты при выходе зарубежных компаний из России и сообщение Минфина о сокращении дисконта нефти марки Urals к марке Brent в период с середины марта по середину апреля 2023 года до минимума с ноября-декабря прошлого года, что говорит в пользу роста экспортной выручки. Вероятно, в ближайшее время будет наблюдаться консолидация рубля на достигнутых уровнях или даже попытки укрепиться, считает Кирсанова.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, на рынке акций РФ в начале недели преобладали "быки". Хорошие новости для России пришли с нефтяного рынка - цена сорта Urals, как сообщили мировые СМИ, за последний месяц взлетела на 40% (до $61,5 за баррель), при этом Brent подорожала за тот же период только на 18%. Это говорит о востребованности российской нефти в мире, а также о том, что правительство РФ поступило верно, сократив с 1 апреля дисконт Urals к Brent - это может положительно отразиться на нефтегазовых доходах бюджета РФ, полагает аналитик.

Среди лидеров роста в понедельник отметились акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+9,3%) в ожидании объявления дивидендов за 2022 год. Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,5% и +7,9% "префы") на новостях об усилении мирового спроса на российский уголь. Выросли в цене акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+8,2%) на фоне известий, что Московская биржа начала торги фьючерсами и опционами на бумаги компании, отметила Мильчакова.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ продолжает рост на ожиданиях дальнейшего ослабления рубля. Уверенность в коррекции российской валюты угасает на фоне стабилизации курса доллара выше 80 руб./$1. Поэтому на рынке пользуются спросом сырьевые истории вроде "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и золотодобывающих компаний. В отношении последних можно говорить не только про слабый рубль, но и про рост цены золота на фоне ожиданий переформатирования глобальной валютной системы, полагает аналитик.

Тем не менее текущей локальной коррекции рубля вверх способствуют высокие цены на нефть и планы Минфина РФ пересмотреть параметры ограничений на дисконт российских баррелей. По итогам I квартала положительное сальдо торгового баланса РФ сократилось в 2,9 раза, но все еще сохраняется. Кроме того, уже на текущей неделе будет ощущаться влияние грядущих налоговых платежей - российские экспортеры усилят продажу валюты, полагает аналитик.

На внешних рынках в начале недели наблюдается консолидация. С одной стороны, на рынках формируется идея о том, что ФРС остановит цикл ужесточения денежной политики, а с другой - цикл спада в экономике США также означает снижение расходов на технологии. Вероятность повышения ставки ФРС на майском заседании оценивается рынком уже на уровне 64% против 78% на прошлой неделе. Вопрос повышения ставки ЕЦБ также остается открытым, считает Кочетков.

Нефть в понедельник умеренно просела. Страны G7, по информации Reuters, планируют сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Однако также появилась новость о том, что Индия проинформировала США о возможности закупки российской нефти по ценам выше "потолка", так как в ином случае нация с населением более 1 млрд человек будет вынуждена покупать сырье еще дороже. То есть уже на уровне политики крупнейших государств стратегия "потолка цен" претерпевает разрушение, отмечает аналитик.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индексы CAC 40, DAX, FTSE изменились на 0,1-0,3%) и в США (индексы изменяются на 0,01-0,3%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 170 млрд юаней ($24,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Китайский ЦБ также предоставил банкам 20 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, сообщает Trading Economics.

На вторник запланирована публикация отчета о динамике ВВП КНР за первый квартал 2023 года, а также данных о промышленном производстве, розничных продажах, безработице и капиталовложениях в основные средства в стране за март. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста китайской экономики в январе-марте до 4% в годовом выражении с 2,9% в четвертом квартале прошлого года.

На нефтяном рынке цены в понедельник просели после роста на минувшей неделе на опасениях дефицита предложения на рынке. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,78 за баррель (-1,8% и +0,3% в пятницу), майская цена WTI - $80,95 за баррель (-1,9% и +0,4% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 2,3%, причем оба сорта нефти выросли в цене четвертую неделю подряд.

Поддержку рынку оказал опубликованный в пятницу прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому дефицит предложения на мировом рынке в третьем квартале составит 2 млн баррелей в сутки. "Серьезный дефицит нефти во втором полугодии ожидался и ранее, но очередное сокращение (добычи странами ОПЕК+ - ИФ) грозит дальнейшим сжатием предложения и ростом нефтяных котировок в период, когда инфляционное давление и так наносит ущерб уязвимым потребителям", - говорится в обзоре агентства.

Во втором квартале дефицит составит 400 тыс. б/с, прогнозирует МЭА. Ранее агентство ожидало, что спрос превысит предложение только в третьем квартале. Средний дефицит в 2023 году оценивается в 800 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник выросли акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+16,1%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+12,4%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+11,9%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+9,5%), акции "Трубной металлургической компании" (+9,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+8,2%), "префы" "Мечела" (+7,9%).

Подешевели акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-6,3%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-1,8%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-1,7%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-1,4%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-1,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,79 млрд рублей (из них 14,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,71 млрд рублей на бумаги ПАО "Полюс" и 4,36 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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