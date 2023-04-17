.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль умеренно укрепился в понедельник благодаря росту предложения валюты со стороны экспортеров
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,37%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,37% после повышения на 0,46% в феврале, сообщил Росстат. Годовая инфляция составила 3,5% после 11% месяцем ранее. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 0,2%
 
Медиарейтинг банков за март 2023 года
В марте 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа, при этом показатели лидеров значительно выросли по сравнению с февралем. Третье место в медиарейтинге занял банк...
 
Производители колбасы предупредили о возможности подорожания
Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) пожаловался в Минюст и Минсельхоз, что мясокомбинаты никак не могут завезти импортную говядину по беспошлинной квоте, поскольку до сих пор нет всех разрешающих на то документов, пишет "Российская газета".....
 
Возможность влияния сделок с иностранными инвесторами на курс рубля ограничат
Из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке крупные покупки ее могут приводить к волатильности рубля. Поэтому Банк России и Минфин разрабатывают механизм, предусматривающий установление ежемесячного лимита на закупки валюты на...
 
17 апреля 2023 года 19:36

Рубль умеренно укрепился в понедельник благодаря росту предложения валюты со стороны экспортеров

Москва. 17 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подешевели по итогам торгов на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря росту предложения валюты со стороны экспортеров.

Курс доллара США составил 81,4025 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 38,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,1525 руб./EUR1, подешевев на 1,04 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 68 копеек - до 84,89 рубля. Курс китайского юаня опустился за день на 8,2 копейки - до 11,814 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрос к основным мировым валютам по итогам торгов 17 апреля на фоне некоторой активизации продаж валютной выручки экспортерами в условиях выросших за последние две недели мировых цен на нефть, а также приближающегося налогового периода апреля. Поддержку нацвалюте оказало также намерение Банка России и Минфина РФ ограничить операции по покупке валюты при выходе зарубежных компаний из России и сообщение Минфина о сокращении дисконта нефти марки Urals к марке Brent.

Вместе с тем цены на нефть заметно снижаются в понедельник после подъема по итогам прошлой недели. Трейдеры оценивают опубликованные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI) данные об объемах экспорта и добычи более чем в 60 странах и ожидают публикации статистики по динамике промпроизводства и ВВП Китая. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подешевели на 1,74% - до $84,81 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени снизились на 1,85% - до $80,99 за баррель.

По данным JODI, добыча нефти в Саудовской Аравии в феврале составила 10,45 млн б/с против 10,453 млн б/с месяцем ранее. В годовом выражении показатель повысился на 2,2%. Объем экспортных поставок составил 7,455 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,658 млн б/с в январе и на 2% превысил показатель февраля прошлого года. Согласно предварительным оценкам, США в феврале увеличили добычу нефти на 9,1% - до 13,598 млн б/с по сравнению с 12,462 млн б/с месяцем ранее. За год показатель взлетел на 20,2%. Экспорт американской нефти, по расчетам JODI, в позапрошлом месяце составлял 4,595 млн б/с против 3,514 млн б/с в январе (скачок на 30,8%) и 3,309 млн б/с в феврале 2022 года (подъем на 38,9%).

Средняя цена Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля 2023 года составила $51,15 за баррель, или $373,4 за тонну, сообщил Минфин РФ в понедельник. Это означает, что дисконт Urals продолжил снижаться с рекордных уровней и составил чуть менее 36,5% к Brent (его средняя цена за этот период - $80,4). По итогам периода с 15 декабря по 14 января спред достигал 43%, а в последний раз был ниже текущего в период с середины ноября по середину декабря 2022 года - примерно 32%.

"На прошлой неделе волатильность на внутреннем валютном рынке заметно снизилась, колебания рубля стали более плавными. Сегодня же рубль умеренно укрепился в рамках дневной волатильности. Локальную поддержку нацвалюте в ближайшее время будет оказывать приближение налогового периода. Текущий курс рубля и цены на нефть становятся комфортными для бюджета, поэтому на ближайшее время уровень 82 рубля за доллар вполне может стать равновесным. Министерство финансов РФ признало заметное влияние на курс крупных единовременных сделок по покупке валюты со стороны выводящих капитал нерезидентов и намерено установить лимиты для ограничения волатильности в условиях низкой ликвидности внутреннего рынка", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"Российский рубль в понедельник укрепился по отношению к доллару США, однако в целом остался вблизи апрельских минимумов. Стабильность нацвалюты сейчас связана с постепенным восстановлением цен на нефтяном рынке, а также c преддверием приближающегося налогового периода, пик которого придется на конец текущего месяца. Позитивными новостями для рубля стали также намерение Банка России и Минфина РФ ограничить операции по покупке валюты при выходе зарубежных компаний из России и сообщение Минфина о сокращении дисконта нефти марки Urals к марке Brent в период с середины марта по середину апреля 2023 года до минимума с ноября-декабря прошлого года, что говорит в пользу роста экспортной выручки. Вероятно, в ближайшее время будет наблюдаться консолидация рубля на достигнутых уровнях или даже попытки укрепиться", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Рубль вырос в преддверии налогового периода и намерения Банка России и Минфина РФ ограничить операции по покупке валюты при выходе зарубежных компаний из РФ. Кроме того, в Минфине РФ сообщили о сокращении дисконта Urals к Brent в период с середины марта по середину апреля 2023 года до минимума с ноября-декабря прошлого года. При оптимистичном сценарии нацвалюта может вернуться к максимумам с марта - в район 74,70 руб. к доллару, 80 руб. к евро и 10,85 руб. к юаню. Повышение может наблюдаться в том числе благодаря некоторому улучшению фундаментальных факторов, а также ожиданиям возможного увеличения процентных ставок ЦБ РФ в конце апреля", - считает аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Как отмечают главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и экономист банка Ирина Ростовцева, одна из наиболее осуждаемых сейчас тем касается того, что ЦБ и Минфин рассматривают возможность введения лимита на покупку валюты из-за сделок с активами уходящих компаний. "С точки зрения зарубежных компаний, эта мера является всего лишь частью решения правительства по возврату им средств, так что никакого дополнительного эффекта на них это не окажет. Во-вторых, с фундаментальной точки зрения, мы также не видим никакого эффекта на курс рубля. Между тем эта мера поможет снизить волатильность курса рубля, что позитивно с точки зрения настроений розничных инвесторов. Более того, мы считаем решение ЦБ РФ и Минфина по разработке этого механизма следствием сделки по продаже Shell на Сахалине, которая негативно повлияла на курс рубля (в начале апреля темпы ослабления рубля ускорились), что показывает, что валютный рынок характеризуется низкой ликвидностью и крупные сделки дестабилизируют курс рубля, поэтому для этих целей требуется его регулирование", - полагают специалисты Альфа-банка.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 18 апреля на 12,34 копейки, до 81,6279 руб./$1, и снизил курс евро на 50,47 копейки, до 89,659 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник вырос на 15,71 копейки по отношению к пятнице и составил 81,7097 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 7,83 копейки и составил 81,6262 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 387,735 млн, из которых $404,039 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $983,696 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 17 апреля опустился на 54,05 копейки, до 89,758 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 54,31 копейки, до 89,5986 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR498,223 млн, из которых EUR128,362 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR369,861 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 28 дней привлекли 851,476 млрд рублей при спросе 851,476 млрд рублей по средневзвешенной ставке 7,6% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе в марте 2023 года банки привлекли 1 трлн рублей по средневзвешенной ставке 7,6% годовых.

Кроме того, российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 364 дня привлекли 100 млрд рублей при спросе в 109,01 млрд рублей по средневзвешенной ставке 7,75% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе в марте 2023 года банки привлекли такую же сумму по ставке 7,75% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка подросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла за день на 3 базисных пункта - до 7,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 2 базисных пункта - до 7,68% годовых. Вместе с тем ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 апреля 2023 года 19:45
Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2600п по индексу МосБиржи, лидировали Полюс и Аэрофлот
Москва. 17 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста на фоне известий о сокращении дисконта российской нефти Urals к Brent, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 2600 пунктов, обновив максимум за год, индекс РТС превысил 1000 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" и "Аэрофлота".    читать дальше
.
17 апреля 2023 года 19:21
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 17 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
17 апреля 2023 года 19:01
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Smoore
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Smoore International с целевой ценой HKD13,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания-производитель электронных сигарет Smoore объявила результаты...    читать дальше
.
17 апреля 2023 года 18:40
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов Группы М.Видео-Эльдорадо - Инвестбанк Синара
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск трехлетних корпоративных облигаций Группы "М.Видео-Эльдорадо" серии 001Р-04, говорится в аналитическом материале "Инвестиционного банк Синара". "Группа М.Видео-Эльдорадо 18 апреля планирует открыть книгу заявок на облигации серии 001Р-04 в объеме...    читать дальше
.
17 апреля 2023 года 18:17
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Fastenal до $58
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Fastenal Co. с $55 до $58 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Аналитики отмечают фокус менеджмента компании на электронную коммерцию и оптимизацию складских запасов и ожидают ускорения...    читать дальше
.
17 апреля 2023 года 17:48
Возможен подъем цены акций Сбербанка к уровню 230 руб. - "Финам"
Ожидания дивидендов продолжат поддерживать акции Сбербанка в ближайшие недели, возможен подъем котировок акций к уровню 230 рублей за штуку, считает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов. "Сбербанк обладает сильным балансом и имеет все возможности для выплаты высоких...    читать дальше
.
17 апреля 2023 года 17:26
Вероятный диапазон торгов рубля на текущей неделе - 80-83 руб./$1 - "БКС МИ"
Вероятный диапазон торгов валютной пары доллар/рубль на текущей неделе составляет 80-83 руб./$1, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова. "Мы ожидаем сохранение давления на российскую валюту на текущей неделе, при этом не прогнозируем ее ослабление за пределы 83 руб./$1...    читать дальше
.
17 апреля 2023 года 17:06
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Citigroup
инам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций американского финансового холдинга Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью $59,8 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 20,7% от текущего уровня, на фоне положительных результатов эмитента за первый квартал 2023 года, сообщается...    читать дальше
.
17 апреля 2023 года 16:47
Цена золота и дивиденды - возможные драйверы среднесрочного роста котировок бумаг Полюса - БКС Экспресс
Рост котировок золота и возможная выплата дивидендов являются вероятными сильными драйверами подъема котировок бумаг ПАО "Полюс" в ближайшие месяцы, считают эксперты БКС Экспресс. "Можно выделить два потенциальных драйвера роста для цены акций "Полюса". Первый - рост цены золота. Драгоценный...    читать дальше
.
17 апреля 2023 года 16:26
"Финам" подтверждает рекомендацию покупать для акций JPMorgan
инам" подтверждает рекомендацию покупать для акций JPMorgan Chase & Co. и прогнозную стоимость на уровне $157,7 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 13,7%) от текущего уровня, на фоне сильных финансовых результатов эмитента за первый квартал года, сообщается в комментарии...    читать дальше
.
17 апреля 2023 года 16:06
Средний курс рубля может оказаться в диапазоне 78-80 руб./$1 по итогам 2023г - "Открытие Инвестиции"
Средний курс пары USD/RUB, по предварительной оценке, может оказаться в диапазоне 78-80 руб./$1 по итогам текущего года, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Минэкономразвития в пятницу обновило макропрогноз, среднегодовой курс пары USD/RUB в...    читать дальше
.
17 апреля 2023 года 15:55
Рубль умеренно укрепляется в понедельник днем благодаря росту предложения валюты со стороны экспортеров
Москва. 17 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют в ходе дневных торгов на Московской бирже в понедельник; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту предложения валюты со стороны экспортеров.    читать дальше
.
17 апреля 2023 года 15:40
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Bunge с целью $103,2
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bunge с целью $103,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,32%, стоп-приказ: $90, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Факторами роста являются сильные результаты в...    читать дальше
.
17 апреля 2023 года 15:20
Возможна позитивная динамика S&P 500 на торгах в понедельник - Freedom Finance Global
Возможна позитивная динамика индекса S&P 500 на торгах в понедельник, считает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "Индекс S&P 500 по итогам торгов 14 апреля не удалось закрепиться выше середины восходящего канала, бенчмарк продолжает движение в его нижней половине. Большинство...    читать дальше
.
17 апреля 2023 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 17500 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 17500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5%, стоп-приказ: 15000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Норникель" сообщил,...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.