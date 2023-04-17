"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Smoore International с целевой ценой HKD13,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания-производитель электронных сигарет Smoore объявила результаты за I квартал 2023 года: выручка выросла на 11,9% г/г, а скорректированная чистая прибыль упала на 44,8% г/г, - пишут аналитики. - Мы считаем, что на результаты за 1К23 повлияло резкое падение выручки на внутреннем рынке, в то время как зарубежные рынки сохранили быстрый рост. В дальнейшем мы ожидаем, что спрос в Китае постепенно восстановится, спрос в Европе и на других рынках продолжит быстро расти, а спрос в США останется стабильным. Мы считаем, что 1К23 останется самым слабым кварталом в 2023 году по росту прибыли, и что в следующем квартале уже будет лучше".

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