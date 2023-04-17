Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов Группы М.Видео-Эльдорадо - Инвестбанк Синара

Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск трехлетних корпоративных облигаций Группы "М.Видео-Эльдорадо" серии 001Р-04, говорится в аналитическом материале "Инвестиционного банк Синара".

"Группа М.Видео-Эльдорадо 18 апреля планирует открыть книгу заявок на облигации серии 001Р-04 в объеме не менее 5 млрд руб., - напоминает аналитик Александр Афонин. - Срок обращения бумаг - три года с офертой на досрочный выкуп через два года. Ориентир доходности заявлен в районе 13,3% годовых. Всего в обращении находятся три выпуска группы с одинаковой структурой в части эмитента и поручителя. Самый длинный выпуск (001Р-03) с погашением в июле 2025 года сейчас торгуется с доходностью около 12,6% годовых, а спред к ОФЗ последние три месяца колеблется в диапазоне 400-450 б.п. По новому выпуску ориентир установлен на уровне 525 б.п. к бескупонной кривой на сроке в два года, что соответствует доходности порядка 13,3% годовых. Следовательно, ориентир предполагает премию к выпускам того же эмитента более 60 б.п. и соответствует верхней границе диапазона доходности обязательств с сопоставимыми кредитными рейтингами, что делает выпуск довольно привлекательным для покупки".

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