"БКС МИ" повысил целевую цену акций Fastenal до $58

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Fastenal Co. с $55 до $58 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Аналитики отмечают фокус менеджмента компании на электронную коммерцию и оптимизацию складских запасов и ожидают ускорения роста онлайн-продаж.

"В долгосрочной перспективе мы прогнозируем рост выручки на 3-6%, а прибыли - на 6-9%. Поэтому мы повышаем нашу целевую цену по акциям Fastenal на $58 против $55 ранее. Бумаги компании обогнали рынок за последний квартал (+7% против +4% у S&P 500). Недавно Fastenal отчиталась за 1К23. Прибыль на акцию выросла на 10% г/г до $0,52 - на $0,02 выше консенсуса. Выручка повысилась на 9% до $1,9 млрд, операционная рентабельность - на 20 б.п. до 21,2%. В 2023 г. Fastenal планирует открыть 375-400 новых магазинов (356 в 2022 году) и установить 23-25 тыс. новых автоматов", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.