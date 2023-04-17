Возможен подъем цены акций Сбербанка к уровню 230 руб. - "Финам"

Ожидания дивидендов продолжат поддерживать акции Сбербанка в ближайшие недели, возможен подъем котировок акций к уровню 230 рублей за штуку, считает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов.

"Сбербанк обладает сильным балансом и имеет все возможности для выплаты высоких дивидендов. В свою очередь правительство РФ, основной акционер эмитента, остро нуждается в деньгах для финансирования большого бюджетного дефицита. Поэтому считаю, что вероятность отмены дивидендных выплат банком, как это произошло с "Газпромом" прошлым летом, невелика, - пишет эксперт в комментарии. - Полагаю, что ожидания дивидендов продолжат поддерживать акции Сбербанка в ближайшие недели. Эти бумаги, на мой взгляд, могут подняться в район 230 рублей перед отсечкой, откуда мы и увидим традиционный дивидендный "гэп". При этом считаю, что и в будущем эмитент сохранит способность платить высокие дивиденды, так что "гэп" может быть закрыт достаточно быстро. Целевая цена для бумаг Сбербанка на конец 2023 года составляет 265,6 руб. для обыкновенных акций и 252,3 руб. для привилегированных, рейтинги - "покупать".

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