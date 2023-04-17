Вероятный диапазон торгов рубля на текущей неделе - 80-83 руб./$1 - "БКС МИ"

Вероятный диапазон торгов валютной пары доллар/рубль на текущей неделе составляет 80-83 руб./$1, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова.

"Мы ожидаем сохранение давления на российскую валюту на текущей неделе, при этом не прогнозируем ее ослабление за пределы 83 руб./$1 или укрепление ниже 80 руб./$1. Тем не менее ослабление позиций России во внешней торговле, особенно явно проявившееся в марте, останется основной проблемой для курса национальной валюты в апреле", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.