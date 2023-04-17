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17 апреля 2023 года 15:55

Рубль умеренно укрепляется в понедельник днем благодаря росту предложения валюты со стороны экспортеров

Москва. 17 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют в ходе дневных торгов на Московской бирже в понедельник; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту предложения валюты со стороны экспортеров.

Курс доллара США составил 81,44 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 35 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,5375 руб./EUR1, подешевев на 65,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 49 копеек - до 85,08 рубля. Курс китайского юаня опустился на 5,7 копейки - до 11,839 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к основным мировым валютам в ходе дневных торгов 17 апреля на фоне некоторой активизации продаж валютной выручки экспортерами в условиях выросших за последние две недели мировых цен на нефть, а также приближающегося налогового периода апреля.

Вместе с тем цены на нефть умеренно снижаются днем в понедельник после подъема по итогам прошлой недели. Негативными факторами для нефтяных котировок в начале этой недели являются укрепление доллара и опасения по поводу мировой инфляции и спроса. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 0,6% - до $85,8 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,65% - до $81,98 за баррель. На прошлой неделе Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 2,3%, причем оба сорта выросли в цене четвертую неделю подряд.

Средняя цена Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля 2023 года составила $51,15 за баррель, или $373,4 за тонну, сообщил Минфин РФ в понедельник. Это означает, что дисконт Urals продолжил снижаться с рекордных уровней и составил чуть менее 36,5% к Brent (его средняя цена за этот период - $80,4). По итогам периода с 15 декабря по 14 января спред достигал 43%, а в последний раз был ниже текущего в период с середины ноября по середину декабря 2022 года - примерно 32%.

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург", по итогам прошлой недели нефтяные цены выросли на фоне ослабившегося глобально доллара. Еще более сильный рост котировок сдерживали увеличившиеся за неделю запасы нефти в США. ОПЕК и МЭА в своих месячных отчетах не меняли прогнозы по росту спроса на нефть, и их публикация оказывала лишь умеренное влияние на котировки. Сегодня фьючерсы на Brent торгуются у отметки $86 за баррель. Для динамики нефтяных цен на этой неделе важной будет экономическая статистика из Китая. Более сильное восстановление экономики Поднебесной может привести к росту Brent до $87 за баррель в связи с ожиданиями усиления спроса на нефть.

"Рубль на прошлой неделе продолжил слабеть. Однако в моменте курс предпринимал попытки коррекции на фоне усилившихся в последнее время вербальных интервенций со стороны ЦБ РФ и представителей правительства, а также высоких нефтяных цен. У рубля в целом сохраняется потенциал к укреплению, особенно на следующей неделе, когда усилятся продажи валюты экспортерами в рамках апрельского налогового периода", - полагают специалисты банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на Мосбирже перешел к повышению и к середине торгов прибавлял порядка 0,5-1% к доллару, евро и юаню. Рубль повышается в преддверии налогового периода и намерения Банка России и Минфина РФ ограничить операции по покупке валюты при выходе зарубежных компаний из РФ. Кроме того, в Минфине РФ сообщили о сокращении дисконта Urals к Brent в период с середины марта по середину апреля 2023 года до минимума с ноября-декабря прошлого года. При оптимистичном сценарии нацвалюта может вернуться к максимумам с марта - в район 74,70 руб. к доллару, 80 руб. к евро и 10,85 руб. к юаню. Повышение может наблюдаться в том числе благодаря некоторому улучшению фундаментальных факторов, а также ожиданиям возможного увеличения процентных ставок ЦБ РФ в конце апреля", - считает аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко, торговый диапазон по паре "доллар/рубль" в ближайшие дни, скорее всего, составит 81-83 руб./$1, по паре "евро/рубль" - 89-91 руб./EUR1. "Рубль стремится к укреплению на фоне роста нефтяных цен и глобального ослабления доллара, - говорит эксперт. - В качестве поддержки российской валюты продолжают выступать продажи юаней на 3,7 млрд руб. в рамках бюджетного правила. Также на стороне рубля играют новости рынка энергоресурсов. К ним можно отнести сообщения о наращивании Австрией импорта российского газа. Экспортеры готовятся к старту налоговых выплат, которые также способны добавить оптимизма рублю, увеличив предложение валюты. На мировом рынке тем временем растет спрос на рисковые активы. В качестве ориентира на текущий момент выступает статистика из США, которая говорит о замедлении роста индекса цен производителей в марте".

Как отмечают главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и экономист банка Ирина Ростовцева, одна из наиболее осуждаемых сейчас тем касается того, что ЦБ и Минфин рассматривают возможность введения лимита на покупку валюты из-за сделок с активами уходящих компаний. "С точки зрения зарубежных компаний, эта мера является всего лишь частью решения правительства по возврату им средств, так что никакого дополнительного эффекта на них это не окажет. Во-вторых, с фундаментальной точки зрения, мы также не видим никакого эффекта на курс рубля. Между тем эта мера поможет снизить волатильность курса рубля, что позитивно с точки зрения настроений розничных инвесторов. Более того, мы считаем решение ЦБ РФ и Минфина по разработке этого механизма следствием сделки по продаже Shell на Сахалине, которая негативно повлияла на курс рубля (в начале апреля темпы ослабления рубля ускорились), что показывает, что валютный рынок характеризуется низкой ликвидностью и крупные сделки дестабилизируют курс рубля, поэтому для этих целей требуется его регулирование", - полагают специалисты Альфа-банка.

Российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 28 дней привлекли 851,476 млрд рублей при спросе 851,476 млрд рублей по средневзвешенной ставке 7,6% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе в марте 2023 года банки привлекли 1 трлн рублей по средневзвешенной ставке 7,6% годовых.

Кроме того, российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 364 дня привлекли 100 млрд рублей при спросе в 109,01 млрд рублей по средневзвешенной ставке 7,75% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе в марте 2023 года банки привлекли такую же сумму по ставке 7,75% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка подросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла за день на 3 базисных пункта - до 7,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 2 базисных пункта - до 7,68% годовых. Вместе с тем ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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