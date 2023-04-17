"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Citigroup

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций американского финансового холдинга Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью $59,8 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 20,7% от текущего уровня, на фоне положительных результатов эмитента за первый квартал 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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