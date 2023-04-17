Цена золота и дивиденды - возможные драйверы среднесрочного роста котировок бумаг Полюса - БКС Экспресс

Рост котировок золота и возможная выплата дивидендов являются вероятными сильными драйверами подъема котировок бумаг ПАО "Полюс" в ближайшие месяцы, считают эксперты БКС Экспресс.

"Можно выделить два потенциальных драйвера роста для цены акций "Полюса". Первый - рост цены золота. Драгоценный металл находится в растущем тренде с начала марта, отражая сильную макростатистику в США, а также кризисные явления в банковском секторе. Это предполагает, что регуляторы в скором времени могут смягчить позицию по денежно-кредитной политике, рост ставок остановится, что позитивно для золота. В среднесрочной перспективе допускаем подъем к $2100-2150 ха тройскую унцию, - пишут аналитики в обзоре. - Второй - дивиденды. Эмитент может вернуться к выплате дивидендов уже по итогам 2022 года. Какой-то конкретики пока нет, однако компания ранее заявляла приверженность действующей дивидендной политике. В базовом сценарии доходность может быть небольшой (около 4-8%), но важен сам факт".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.