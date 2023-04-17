"Финам" подтверждает рекомендацию покупать для акций JPMorgan Chase & Co. и прогнозную стоимость на уровне $157,7 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 13,7%) от текущего уровня, на фоне сильных финансовых результатов эмитента за первый квартал года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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