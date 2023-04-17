Средний курс рубля может оказаться в диапазоне 78-80 руб./$1 по итогам 2023г - "Открытие Инвестиции"

Средний курс пары USD/RUB, по предварительной оценке, может оказаться в диапазоне 78-80 руб./$1 по итогам текущего года, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Минэкономразвития в пятницу обновило макропрогноз, среднегодовой курс пары USD/RUB в 2023 году предполагается на уровне 76,5 руб./$1 (в сентябрьском прогнозе составлял 68,3), на конец года - 77 руб./$1. В следующие три года ведомство предполагает плавное ослабление рубля. Среднегодовой курс в 2024 году ожидается на уровне 76,8 руб./$1. На наш взгляд, оценки выглядят несколько оптимистично. Скорее они похожи не на прогноз, а на отражение ожиданий в том случае, если ситуация будет развиваться в будущем по относительно оптимистичному сценарию. По нашим грубым предварительным оценкам, средний курс может сложиться по итогам года в диапазоне 78-80 руб./$1, - пишет эксперт в обзоре. - Дело в том, что реализованное к настоящему моменту ослабление валютных ограничений приводит к тому, что объемы предложения экспортной выручки сократились не только потому, что упали цены на нефть и выросли дисконты между марками Urals и Brent. Как объяснила эту ситуацию глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на прошлой неделе в Госдуме, заметная часть той валюты, которую российские компании и граждане держат за рубежом, обслуживает параллельный импорт и внешнеэкономические операции. По грубым оценкам более половины экспортной валютной выручки не приходит конвертироваться в рубли на Мосбиржу. Поэтому мы не исключаем, что экспортные доходы России вырастут во второй половине 2023 года, и даже рассчитываем на это. Но пока это не предполагает, что объемы предложения валюты на рынке возрастут. Не исключено, что просто больше валюты будет оставаться вне российского контура".

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