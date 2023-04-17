"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bunge с целью $103,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,32%, стоп-приказ: $90, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Факторами роста являются сильные результаты в агробизнесе на уровне прошлого года, выкуп собственных акций в рамках программы buyback, а также включение бумаги в состав индекса S&P 500. 3 мая планируется публикация результатов за I квартал 2023 года", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки находятся в рамках бокового диапазона, недавно цена подошла и отскочила от его нижней границы. Также свеча от 06.04.2023 сформировала паттерн "пин-бар", что является подтверждающим сигналом для входа в сделку. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже "пин-бара", а "тейк-профит" - не доходя до верхней границы бокового диапазона. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $90 риск на портфель составит 0,47%", - указывают эксперты "Финама".

Bunge - американская агропромышленная компания. Работает в четырех сегментах: агробизнес, рафинированные и специальные масла, мукомольное производство, производство сахара и биоэнергетика.

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