Возможна позитивная динамика S&P 500 на торгах в понедельник - Freedom Finance Global

Возможна позитивная динамика индекса S&P 500 на торгах в понедельник, считает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

"Индекс S&P 500 по итогам торгов 14 апреля не удалось закрепиться выше середины восходящего канала, бенчмарк продолжает движение в его нижней половине. Большинство технических индикаторов указывают на позитивную динамику в ходе предстоящих торгов. RSI и MACD также сигнализируют о преобладании "бычьих" настроений. При этом утренние фьючерсы не позволяют точно прогнозировать направление движения индексов в начале основной сессии", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

"В центре внимания участников рынка в понедельник будут апрельские данные индекса производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка и индекс рынка недвижимости от Национальной ассоциации строителей жилья. Если фактическая статистика окажется хуже ожиданий, это будет воспринято инвесторами как очередное подтверждение слабости экономики и усиления рисков рецессии. Тем не менее острая реакция рынка даже на разочаровывающие данные маловероятна. Из значимых для динамики фондовых индексов квартальных отчетов можно отметить лишь релизы Charles Schwab Corp. и State Street Corp. - указывает Толмачев. - Если макроданные не принесут сюрпризов, то в ходе предстоящей сессии американский рынок, скорее всего, будет демонстрировать нейтральную динамику".

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