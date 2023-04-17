"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 17500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 17500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5%, стоп-приказ: 15000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Норникель" сообщил, что выкупит акции на 6 млрд рублей для выпуска токенов для сотрудников в рамках мотивационной программы, что, по мнению аналитиков, может выступить дополнительным драйвером роста для акций эмитента.

"С технической точки зрения акции компании пробили 200 - дневную экспоненциальную скользящую среднюю и находятся в среднесрочном восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 17500 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 15000 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,98", - указывают эксперты "Финама".

ПАО ГМК "Норильский никель" - российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.

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