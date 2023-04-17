Акции Bank of America, Netflix и Tesla будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Bank of America Corp., Netflix Inc. и Tesla будут интересны на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко.

Bank of America во вторник представит квартальный отчет. На прошлой неделе JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup представили показатели лучше ожиданий. Аналогичная ситуация возможна в случае Bank of America. При этом из-за завышенных ожиданий возможна негативная реакция в бумагах, полагает эксперт. "Наша рекомендация - "держать". Котировка на пятницу - $29,6. При закреплении выше $29,6 бумаги могут протестировать отметку $32,5", - отмечает Холоденко.

Стриминговый сервис Netflix представит квартальную отчетность тоже во вторник, и в среду, по мнению аналитика, акции могут открыться с гэпом. Согласно представленному в марте сообщению Bloomberg, стал более популярным более дешевый базовый тарифный план с рекламой. За два месяца план привлек более 1 млн новых пользователей. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,85 на акцию. Это предполагает снижение на 19% (г/г).

"Рекомендация БКС - "продавать". В пятницу бумаги NFLX упали на 2,2%, котировка - $338,6. Есть риски спуска акций в район $310", - подчеркивается в комментарии.

Производитель электромобилей Tesla в начале апреля опубликовал отчет по поставкам за I квартал: 422 875 авто (+36% г/г) - это рекорд, результаты оказались слабее ожиданий аналитиков. Темпы роста бизнеса замедляются, несмотря на снижение цен, указывает эксперт инвесткомпании.

"Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,86 на акцию. Это предполагает снижение на 20% (г/г). Наша рекомендация - "покупать". В пятницу акции упали на 0,5%, котировка - $185. Акции зависли под 50-дневной скользящей средней. При пробое $195 бумаги могут двинуться к $210", - пишет Холоденко.

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