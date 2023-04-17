БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), Самолет ГК-БО-П11, МВ Финанс 001Р-02, РЕСО Лизинг БО-П-11 и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Долговой рынок торговался на прошлой неделе в нейтральном ключе. Доходности ОФЗ снизились на участке до 5 лет и незначительно подросли на длинном конце свыше 10 лет. Рынок не видит серьезных причин для пересмотра прогнозов по ключевой ставке, поэтому уровень ставок плюс-минус остается стабильным. Исключение составляет сегмент ВДО, где фиксировался небольшой скачок по индексу от Cbonds на 30 б.п. Этот скачок прерывает сложившуюся тенденцию по снижению G-спредов на фоне улучшения настроений в инвестиционной среде. Вероятно, разовый эффект связан с особенностями расчета индекса, который постепенно нивелируется в следующие недели", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.