"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ICBC

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Commercial Bank of China (ICBC) класса H с целевой ценой на горизонте 12 месяцев HKD5,03, что предполагает потенциал роста 18,4% от текущих уровней, отмечается в материале инвесткомпании.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса ICBC. После отмены антиковидных ограничений в Китае экономика должна существенно ускориться в 2023 году, а в последующие годы, как ожидается, будет показывать темпы роста, превышающие среднемировые. На таком фоне следует ожидать сохранения высокого спроса на финансовые услуги в Поднебесной. Это продолжит поддерживать финпоказатели ICBC, учитывая лидирующую позицию банка в секторе. Акции ICBC выглядят недорогими по мультипликаторам и, по нашим оценкам, обладают неплохим потенциалом роста", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) является крупнейшим банком Китая и мира по величине активов.

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