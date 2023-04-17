Рубль, скорее всего, укрепится до 78-80 руб./$1 к концу 3К23 - "КИТ Финанс Брокер"

Рубль, скорее всего, укрепится до 78-80 руб./$1 к концу III квартала 2023 года, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 2,4 трлн рублей, при этом он сократился за март на 180 млрд рублей. С учетом текущих цен на нефть и зафиксированного законодательно дисконта к ценам на нефть для уплаты налогов вероятность стабилизации бюджета возрастает за счет будущего роста поступлений от нефтянки. Что, в свою очередь, увеличит приток валютной выручки и чуть укрепит курс рубля. Профицит внешней торговли РФ в январе-марте снизился до $29 млрд с $83 млрд годом ранее - ЦБ РФ. Профицит текущего счета в марте составил $5,7 млрд и почти не изменился с февральских 5,8 млрд. До конца года ждем консолидацию в диапазоне 75-85 руб./$1. При этом есть хорошие шансы, что к концу III квартала доллар снизится 78-80 руб./$1, а к концу IV квартала ослабнет до 75-78руб./$1", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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