Вероятна нисходящая коррекция индекса Мосбиржи в среднесрочной перспективе - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятна нисходящая коррекция индекса Мосбиржи на 5-10% в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Индекс Мосбиржи за прошлую неделю прибавил +1,85% (с начала года +18,6%), - напоминают аналитики. - Почти всю прошлую неделю рынок консолидировался примерно на 1% ниже последнего локального максимума, около 2580 пунктов по индексу. Ожидания принятия акционерами Сбера выплаты дивидендов уже на этой неделе, высокие цены на нефть и слабый рубль - не позволяют рынку уйти в полноценную коррекцию. Краткосрочно, рынок еще может прибавить на факте одобрения акционерами Сбера дивидендов. Может быть еще ряд компаний ("Лукойл") успеют анонсировать дивиденды. Но среднесрочно мы ждем коррекцию в пределах 5-10% по индексу - это позволит рынку выпустить лишний пар, а участникам торгов подумать над дальнейшей траекторией движения".

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