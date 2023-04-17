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17 апреля 2023 года 11:44

Рынок акций РФ утром обновил пик индекса Мосбиржи за год, лидирует Аэрофлот

Москва. 17 апреля. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост по большинству blue chips на фоне улучшений внешней фондовой конъюнктуры и высокой нефти (Brent закрепляется выше $86 за баррель); индекс Мосбиржи обновил максимум за год, превысив 2585 пунктов, при этом в лидеры роста вышли бумаги "Аэрофлота".

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2585,42 пункта (+1,2%), индекс РТС - 993,25 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,7%.

Доллар стоит 81,99 рубля (+0,2 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,7%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,6% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +0,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%).

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник на рынке будут преобладать "позитивные торги с ростом в пределах 1-1,5% по индексам".

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон в начале недели можно назвать позитивным. Нефть Brent удерживается выше $86 за баррель, в Китае сектор недвижимости демонстрирует признаки оживления. Рынки Азии выросли в надежде на сильные данные КНР по ВВП в I квартале. В целом, старт новой недели можно назвать достаточно оптимистичным, что позволяет рассчитывать на то, что российский рынок удержит завоеванные на прошлой неделе позиции. Помешать этому может возможное укрепление рубля, полагает Кочетков.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", при спокойном внешнем фоне на российском рынке можно ожидать дальнейшего подъема, хотя на текущих уровнях ситуация для рынка складывается уже не так однозначно. Нефть дорогая, рубль слабый, что позитивно для экспортеров, но значительная перекупленность может отпугнуть часть покупателей. В США рост котировок также может продолжиться, поскольку признаки банковского кризиса полностью не исчезли, а инфляция показывает понижательный тренд, поэтому Федрезерву США придется тщательно взвесить необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики, полагают эксперты "БКС Мир инвестиций".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник продолжит рост в направлении отметки 2600 пунктов. "Рассчитываем увидеть рост акций Сбербанка. Кроме того, ожидаем, что бумаги сталелитейщиков вернутся к росту в преддверии публикации операционных результатов за I квартал. Также положительно смотрим на бумаги "НОВАТЭКа" и "Газпром нефти", - отмечает аналитик.

Поддержку акциям "Норникеля" с прошлой пятницы оказывают новости, что контрагент "дочки" компании выкупит с 1 мая до 31 декабря до 407 тыс. акций в рамках корпоративной программы поощрения сотрудников, добавил Головинов.

В США в пятницу рост индексов на фоне вышедших сильных квартальных отчетов банков сменился к закрытию снижением (индикаторы потеряли 0,2-0,4%) на фоне статистики о сокращении розничных продаж в США в марте и "ястребиных" заявлений члена руководства Федрезерва Кристофера Уоллера.

По данным Минторга США, розничные продажи в США в марте упали на 1% относительно предыдущего месяца. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 0,5%. В годовом выражении рост составил 2,9%.

В пятницу член совета управляющих Федрезерва Уоллер заявил, что регулятору следует продолжать повышение процентных ставок, поскольку инфляция в стране все еще высока.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,2-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Народный банк КНР (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 170 млрд юаней ($24,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК. Она остается без изменения восьмой месяц подряд. С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 150 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 20 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 20 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, сообщает Trading Economics.

Трейдеры ждут новых сигналов от Федеральной резервной системы, а также важных статданных по экономике Китая, которые будут обнародованы на этой неделе.

Так, на вторник запланирована публикация отчета о динамике ВВП КНР за первый квартал 2023 года, а также данных о промышленном производстве, розничных продажах, безработице и капиталовложениях в основные средства в стране за март. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста китайской экономики в январе-марте до 4% в годовом выражении с 2,9% в четвертом квартале прошлого года.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник стабилизировались после роста на минувшей неделе на опасениях дефицита предложения на рынке.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $86,18 за баррель (-0,2% и +0,3% в пятницу), майская цена WTI - $82,38 за баррель (-0,2% и +0,4% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 2,3%, причем оба сорта нефти выросли в цене четвертую неделю подряд.

Поддержку рынку оказал опубликованный в пятницу прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому дефицит предложения на мировом рынке в третьем квартале составит 2 млн баррелей в сутки. "Серьезный дефицит нефти во втором полугодии ожидался и ранее, но очередное сокращение (добычи странами ОПЕК+ - ИФ) грозит дальнейшим сжатием предложения и ростом нефтяных котировок в период, когда инфляционное давление и так наносит ущерб уязвимым потребителям", - говорится в обзоре агентства.

Во втором квартале дефицит составит 400 тыс. б/с, прогнозирует МЭА. Ранее агентство ожидало, что спрос превысит предложение только в третьем квартале. Средний дефицит в 2023 году оценивается в 800 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+12,4%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+6,8% и +7,1% "префы"), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4,7%).

Подешевели акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-5,4%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-4,2%), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-1,4%), SFI (MOEX: SFIN) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 14,79 млрд рублей (из них 4,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,86 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,73 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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