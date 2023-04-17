Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "держать" для акций Норникеля

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Норильского никеля", сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Смолина.

"Норникель" сообщил, что с 1 мая по 31 декабря 2023 года выкупит на открытом рынке до 0,27% своих акций для корпоративной программы вознаграждения сотрудников. В рамках программы "Цифровой инвестор" компания планирует выпустить цифровые финансовые активы, которые смогут получать ее работники. По котировкам на 14 апреля рыночная стоимость 0,27% акций "Норникеля" составляла порядка 6,5 млрд руб., что эквивалентно объему торгов этой бумагой на Московской Бирже за 3-4 дня. Покупки для корпоративной программы, масштаб которых нам представляется несущественным, все равно должны оказать некоторую поддержку котировкам. Более значимым, как мы полагаем, фактором станет размер дивидендов за 2022 год", - пишет эксперт.

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