Акции нефтегазовых компаний приобретают новые драйверы роста - "Солид Брокер"

Акции нефтегазовых компаний приобретают новые драйверы роста, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Рублевая цена российской нефти Urals на минувшей неделе впервые за восемь месяцев поднялась выше уровня 5 тыс. руб. за баррель, - напоминают аналитики. - За месяц цена выросла почти в полтора раза как за счет подъема долларовых цен, так и снижения курса российской валюты. Российская Urals, по данным Profinance, поднялась за месяц почти на 40%, до $61,5 за баррель. При сохранении рублевых цен на текущем уровне до конца года объем недополученных нефтяных доходов сократится на 500 млрд руб., до 1 трлн руб.".

Эксперты отмечают, что нефтегазовая отрасль сейчас вновь приобретает драйверы роста. Изменение долларовых цен и девальвация рубля крайне позитивны для всего сектора. Также последние данные, по их мнению, говорят, что объемы экспорта практически не снижаются, как по сырой нефти, так и по нефтепродуктам.

"Однако отметим, что рост показателей мы увидим только в отчетностях за второй квартал, - подчеркивается в комментарии. - Первый квартал был переходным и наиболее тяжелым периодом для сектора. Так или иначе, ожидаем в ближайшее время объявление дивидендов рядом нефтегазовых компаний: "Татнефть", "Лукойл", "Газпром нефть" и "Роснефть". Наиболее интересные дивиденды должны быть в "Лукойле" и "Татнефти".

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