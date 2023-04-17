Сценарий среднесрочного умеренного укрепления рубля пока сохраняет актуальность - БКС Экспресс

Сценарий умеренного укрепления рубля по отношению к доллару США в среднесрочной перспективе пока сохраняет актуальность, курс пары доллар/рубль в ближайшие недели вполне может опуститься ниже 80 руб./$1 по мере увеличения предложения экспортной выручки, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

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