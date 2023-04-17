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17 апреля 2023 года 09:52

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу, негативными факторами для них стали данные о сокращении розничных продажах в США и "ястребиные" заявления члена руководства Федеральной резервной системы. Розничные продажи в США в марте упали на 1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 0,5%. В годовом выражении рост составил 2,9%. Продажи без учета автомобилей в прошлом месяце сократились на 0,8%. Показатель без учета автомобилей и топлива уменьшился на 0,3%.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в апреле повысился до 63,5 пункта с 62 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя.

Кроме того, в пятницу член совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что Федрезерву следует продолжать повышение процентных ставок, поскольку инфляция в стране все еще высока. "Поскольку финансовые условия не стали существенно жестче, рынок труда остается сильным, а инфляция намного превышает целевой уровень, денежно-кредитную политику нужно ужесточить еще сильнее", - сказал он, выступая на мероприятии в Сан-Антонио, штат Техас.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник растут. Трейдеры ждут новых сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС), а также важных статданных по экономике Китая, которые будут обнародованы на этой неделе. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 1,2% в ходе торгов. Гонконгский индекс Hang Seng подрастает на 0,8%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,14%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,18%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,21%.

В свою очередь цены на нефть плавно снижаются в понедельник утром после подъема по итогам прошлой недели на опасениях дефицита предложения на рынке. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в понедельник составила $86,14 баррель, что на 0,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на 0,3%, до $86,31 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,22%, до $82,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на 0,4%, до $82,52 за баррель. На прошлой неделе Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 2,3%, причем оба сорта нефти выросли в цене четвертую неделю подряд.

Поддержку рынку оказал опубликованный в пятницу прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому дефицит предложения на мировом рынке в третьем квартале составит 2 млн баррелей в сутки. "Серьезный дефицит нефти во втором полугодии ожидался и ранее, но очередное сокращение (добычи странами ОПЕК+ - ИФ) грозит дальнейшим сжатием предложения и ростом нефтяных котировок в период, когда инфляционное давление и так наносит ущерб уязвимым потребителям", - говорится в обзоре агентства. Во втором квартале дефицит составит 400 тыс. б/с, прогнозирует МЭА. Ранее агентство ожидало, что спрос превысит предложение только в третьем квартале. Средний дефицит в 2023 году оценивается в 800 тыс. б/с.

ОПЕК, опубликовавшая ежемесячный прогноз за день до МЭА, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, - выше доковидного уровня.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 апреля практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,943 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,577 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,06% и составил 109,46 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 848,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,56%), "Роснефть-002Р-06" (+0,3%) и "ВЭБ.РФ-001Р-22" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,3%), "Почта России БО-002P-03" (-0,25%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ РФ 5-летних облигаций серии 003P-06R объемом 22 млрд рублей на уровне 1,3%. Сбор заявок на выпуск прошел 14 апреля. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 22 млрд рублей. Купоны будут квартальными и переменными. Формула для расчета ставки 1-го купона - значение ключевой ставки ЦБ (действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок) + премия. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 31-34-го купонов облигаций серии БО-09 в размере 8,65% годовых. Банк разместил 9-й выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей в октябре 2015 года по ставке 11,7% годовых. Десятилетние бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 7% годовых. По бондам 25 апреля предстоит исполнение оферты.

ООО "ЛАЛ-1520" (ранее ООО "ГТЛК-1520") установило ставку 14-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 8,8% годовых. "ЛАЛ-1520" завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55% годовых. Ставки купонов по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка на дату расчета + 1,30 процентного пункта. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 2,5% от номинала будет гаситься каждый квартал.

АО "Донской ломбард" (Ростов-на-Дону) выкупило в рамках оферты 6 тыс. 170 облигаций серии 001Р по непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент 416,9 рубля). Компания разместила 3-летний выпуск на 150 млн рублей в сентябре 2020 года. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 13% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация, она проходит ежемесячно, начиная с 25-й купонной выплаты. В эти даты эмитент погасит по 8,33% от номинала. С учетом амортизации текущий объем выпуска в обращении - 62,5 млн рублей. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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