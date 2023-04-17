Закрепление курса рубля выше 82 руб./$1 пока маловероятно - ПСБ

Закрепление курса пары доллар/рубль выше 82 руб./$1 пока маловероятно, причин для развития фазы ослабления национальной валюты в настоящее время нет, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром понедельника доллар инерционно пытается пойти выше 82 руб./$1. Мы не исключаем в понедльник-вторник попыток курса американской валюты выйти в зону пиков начала месяца, 82-83,5 руб./$1, но пока не видим значимых причин для развития фазы ослабления рубля и уверенного закрепления доллара на текущих или более высоких уровнях. В целом настроены увидеть в течение недели (по мере приближения к налоговому периоду) переход курса доллара к снижению в направлении зоны 75-78 руб./$1 при поддержке активизации предложения валюты со стороны экспортеров, - пишет эксперт в комментарии. - Отметим, что газета "Ведомости" сообщила, что Банк России и Минфин разрабатывают механизм, предусматривающий установление лимита на закупки валюты на внутреннем рынке в рамках реализации крупных сделок по выкупу бизнеса уходящих из страны иностранных компаний. Ожидание появления понятных рынку правил формирования дополнительного спроса на валюту, по нашему мнению, также сможет способствовать восстановлению позиций рубля".

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