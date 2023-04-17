Фокус внимания на данные о ВВП КНР за 1К23

Фондовые индексы США снизились в пятницу на статданных и комментариях ФРС. Фондовые индексы стран АТР растут в понедельник. Цены на нефть стабильны в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу, негативными факторами для них стали данные о сокращении розничных продажах в США и "ястребиные" заявления члена руководства Федеральной резервной системы.

Розничные продажи в США в марте упали на 1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 0,5%. В годовом выражении рост составил 2,9%.

Продажи без учета автомобилей в прошлом месяце сократились на 0,8%. Показатель без учета автомобилей и топлива уменьшился на 0,3%.

Между тем объем промышленного производства в США в марте повысился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, вдвое сильнее прогноза. В годовом выражении промпроизводство в марте выросло на 0,5% после повышения на 0,9% в предыдущий месяц.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в апреле повысился до 63,5 пункта с 62 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя.

Кроме того, в пятницу член совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что Федрезерву следует продолжать повышение процентных ставок, поскольку инфляция в стране все еще высока.

"Поскольку финансовые условия не стали существенно жестче, рынок труда остается сильным, а инфляция намного превышает целевой уровень, денежно-кредитную политику нужно ужесточить еще сильнее", - сказал он, выступая на мероприятии в Сан-Антонио, штат Техас.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подскочили на 7,6%. Крупнейший банк США по объему активов увеличил чистую прибыль в первом квартале 2023 года в 1,5 раза, выручку - на 25%, до рекордного уровня.

Цена бумаг другого крупного банка, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC), практически не изменилась по итогам сессии, хотя банк в январе-марте увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Котировки акций Citigroup Inc. (SPB: C) выросли на 4,8%. Банк увеличил квартальную чистую прибыль на 7%, выручку - на 12%, и оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Рыночная стоимость UnitedHealth Group (SPB: UNH) понизилась на 2,7%, хотя ведущая компания сферы медицинского страхования в минувшем квартале зафиксировала лучший, чем ожидалось, рост ключевых финансовых показателей и повысила годовой прогноз.

Капитализация BlackRock (SPB: BLK) увеличилась на 3,1%, несмотря на то, что инвесткомпания сократила чистую прибыль в первом квартале на 19% из-за снижения объема активов под управлением.

Котировки бумаг Boeing Co. (SPB: BA) упали на 5,6%. Компания объявила о приостановке поставок некоторых самолетов 737 MAX из-за производственной проблемы.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу понизился на 143,22 пункта (0,42%) и составил 33886,47 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 8,58 пункта (0,21%) - до 4137,64 пункта.

Nasdaq Composite потерял 42,81 пункта (0,35%) и составил 12123,47 пункта.

По итогам минувшей недели Dow вырос на 1,2%, S&P 500 - на 0,8%, Nasdaq - на 0,3%. Dow завершил в плюсе четвертую неделю кряду впервые с прошлого октября.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут.

Трейдеры ждут новых сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС), а также важных статданных по экономике Китая, которые будут обнародованы на этой неделе.

Так, на вторник запланирована публикация отчета о динамике ВВП КНР за первый квартал 2023 года, а также данных о промышленном производстве, розничных продажах, безработице и капиталовложениях в основные средства в стране за март.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста китайской экономики в январе-марте до 4% в годовом выражении с 2,9% в четвертом квартале прошлого года.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 1,2% в ходе торгов.

Народный банк КНР (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 170 млрд юаней ($24,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК. Она остается без изменения восьмой месяц подряд. С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 150 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 20 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 20 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, сообщает Trading Economics.

В лидерах роста в стране в понедельник - акции PetroChina (+6,2%), China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (+4,1%), China Life Insurance (+3,8%), China Shenhua Energy (+2,3%), Contemporary Amperex Technology Co. (+2,1%).

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,8%.

Стоимость бумаг Lenovo Group подскочила на 5,2%, Chow Tai Fook Jewellery - на 3,2%, HSBC Holdings - почти на 3%, China Mobile (SPB: CHL) (SPB: 941) - на 2,41%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,1%.

Цена акций Mitsubishi UFJ Financial Group выросла на 2,4%, судоходной компании Nippon Yusen - на 2,8%, Toyota Motor - на 1,7%, SoftBank Group - на 0,8%. В то же время бумаги Fast Retailing подешевели на 2,4%, Mitsubishi Corp. - на 0,6%, Sony Group - на 0,1%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,18%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,21%.

Акции австралийских банков Commonwealth Bank, ANZ Group, National Australia Bank и Macquarie Group подорожали соответственно на 0,7%, 0,3%, 0,9% и 0,4%.

Цены на нефть стабильны в понедельник после подъема по итогам прошлой недели на опасениях дефицита предложения на рынке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в понедельник составляет $86,28 баррель, что на $0,03 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $0,22 (0,3%), до $86,31 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,04 (0,05%), до $82,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,36 (0,4%), до $82,52 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 2,3%, причем оба сорта нефти выросли в цене четвертую неделю подряд.

Поддержку рынку оказал опубликованный в пятницу прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому дефицит предложения на мировом рынке в третьем квартале составит 2 млн баррелей в сутки. "Серьезный дефицит нефти во втором полугодии ожидался и ранее, но очередное сокращение (добычи странами ОПЕК+ - ИФ) грозит дальнейшим сжатием предложения и ростом нефтяных котировок в период, когда инфляционное давление и так наносит ущерб уязвимым потребителям", - говорится в обзоре агентства.

Во втором квартале дефицит составит 400 тыс. б/с, прогнозирует МЭА. Ранее агентство ожидало, что спрос превысит предложение только в третьем квартале. Средний дефицит в 2023 году оценивается в 800 тыс. б/с.

ОПЕК, опубликовавшая ежемесячный прогноз за день до МЭА, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, - выше доковидного уровня.

"Очевидно, что недавнее решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи дало толчок ценам на нефть, - говорит аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Тем не менее, мы видим сокращение маржи прибыли нефтеперерабатывающих компаний, что говорит о слабом спросе на нефтепродукты".

S&P Global Inc. отмечает сигналы снижения спроса на дизельное топливо как Китае, так и в США и Европе.