Вероятность роста индекса Мосбиржи в понедельник достаточно высокая - БКС Экспресс

Вероятность роста индекса Мосбиржи на торгах в понедельник, 17 апреля, достаточно высокая, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом. За пять дней индекс Мосбиржи прибавил на 1,7%. Подъем продолжается уже пять недель подряд. В пятницу движение наверх было на средних оборотах. По индексу при спокойном внешнем фоне можно предполагать постепенный подъем в сторону следующей зоны торможения в районе 2680-2740 пунктов. Такому движению способствуют относительно комфортные цены на сырьевые товары и упавший курс рубля, - пишет аналитик в обзоре. - Позитивную динамику может показывать финансовый сектор., а из ориентированных на commodities эмитентов, у которых присутствует фундаментальная недооценка и без фактора девальвации рубля, позитивный взгляд сейчас по акциям "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти", "Татнефти", "НОВАТЭКа", "Северстали", "ММК", "РусАла", "Мечела" и "Распадской". Сегодня понедельник, а значит, статистика на стороне покупателей на рынке акций. В 14 из 16 последних недель индекс показывал рост в первый торговый день недели, и почти в половине случаев это движение было более 1%. За выходные каких-то значимых негативных факторов не появилось, поэтому вероятность продолжения трендового движения достаточно высокая".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.