.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятность роста индекса Мосбиржи в понедельник достаточно высокая - БКС Экспресс
.
17 апреля 2023 года 09:11
Вероятность роста индекса Мосбиржи в понедельник достаточно высокая - БКС Экспресс
Вероятность роста индекса Мосбиржи на торгах в понедельник, 17 апреля, достаточно высокая, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом. За пять дней индекс Мосбиржи прибавил на 1,7%. Подъем продолжается уже пять недель подряд. В пятницу движение наверх было на средних оборотах. По индексу при спокойном внешнем фоне можно предполагать постепенный подъем в сторону следующей зоны торможения в районе 2680-2740 пунктов. Такому движению способствуют относительно комфортные цены на сырьевые товары и упавший курс рубля, - пишет аналитик в обзоре. - Позитивную динамику может показывать финансовый сектор., а из ориентированных на commodities эмитентов, у которых присутствует фундаментальная недооценка и без фактора девальвации рубля, позитивный взгляд сейчас по акциям "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти", "Татнефти", "НОВАТЭКа", "Северстали", "ММК", "РусАла", "Мечела" и "Распадской". Сегодня понедельник, а значит, статистика на стороне покупателей на рынке акций. В 14 из 16 последних недель индекс показывал рост в первый торговый день недели, и почти в половине случаев это движение было более 1%. За выходные каких-то значимых негативных факторов не появилось, поэтому вероятность продолжения трендового движения достаточно высокая". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
17 апреля 2023 года 19:45
Москва. 17 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста на фоне известий о сокращении дисконта российской нефти Urals к Brent, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 2600 пунктов, обновив максимум за год, индекс РТС превысил 1000 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" и "Аэрофлота". читать дальше
.17 апреля 2023 года 19:36
Москва. 17 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подешевели по итогам торгов на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря росту предложения валюты со стороны экспортеров. читать дальше
.17 апреля 2023 года 19:21
Москва. 17 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились. читать дальше
.17 апреля 2023 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Smoore International с целевой ценой HKD13,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания-производитель электронных сигарет Smoore объявила результаты... читать дальше
.17 апреля 2023 года 18:40
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов Группы М.Видео-Эльдорадо - Инвестбанк Синара
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск трехлетних корпоративных облигаций Группы "М.Видео-Эльдорадо" серии 001Р-04, говорится в аналитическом материале "Инвестиционного банк Синара". "Группа М.Видео-Эльдорадо 18 апреля планирует открыть книгу заявок на облигации серии 001Р-04 в объеме... читать дальше
.17 апреля 2023 года 18:17
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Fastenal Co. с $55 до $58 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Аналитики отмечают фокус менеджмента компании на электронную коммерцию и оптимизацию складских запасов и ожидают ускорения... читать дальше
.17 апреля 2023 года 17:48
Ожидания дивидендов продолжат поддерживать акции Сбербанка в ближайшие недели, возможен подъем котировок акций к уровню 230 рублей за штуку, считает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов. "Сбербанк обладает сильным балансом и имеет все возможности для выплаты высоких... читать дальше
.17 апреля 2023 года 17:26
Вероятный диапазон торгов валютной пары доллар/рубль на текущей неделе составляет 80-83 руб./$1, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова. "Мы ожидаем сохранение давления на российскую валюту на текущей неделе, при этом не прогнозируем ее ослабление за пределы 83 руб./$1... читать дальше
.17 апреля 2023 года 17:06
инам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций американского финансового холдинга Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью $59,8 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 20,7% от текущего уровня, на фоне положительных результатов эмитента за первый квартал 2023 года, сообщается... читать дальше
.17 апреля 2023 года 16:47
Цена золота и дивиденды - возможные драйверы среднесрочного роста котировок бумаг Полюса - БКС Экспресс
Рост котировок золота и возможная выплата дивидендов являются вероятными сильными драйверами подъема котировок бумаг ПАО "Полюс" в ближайшие месяцы, считают эксперты БКС Экспресс. "Можно выделить два потенциальных драйвера роста для цены акций "Полюса". Первый - рост цены золота. Драгоценный... читать дальше
.17 апреля 2023 года 16:26
инам" подтверждает рекомендацию покупать для акций JPMorgan Chase & Co. и прогнозную стоимость на уровне $157,7 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 13,7%) от текущего уровня, на фоне сильных финансовых результатов эмитента за первый квартал года, сообщается в комментарии... читать дальше
.17 апреля 2023 года 16:06
Средний курс рубля может оказаться в диапазоне 78-80 руб./$1 по итогам 2023г - "Открытие Инвестиции"
Средний курс пары USD/RUB, по предварительной оценке, может оказаться в диапазоне 78-80 руб./$1 по итогам текущего года, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Минэкономразвития в пятницу обновило макропрогноз, среднегодовой курс пары USD/RUB в... читать дальше
.17 апреля 2023 года 15:55
Рубль умеренно укрепляется в понедельник днем благодаря росту предложения валюты со стороны экспортеров
Москва. 17 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют в ходе дневных торгов на Московской бирже в понедельник; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту предложения валюты со стороны экспортеров. читать дальше
.17 апреля 2023 года 15:40
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bunge с целью $103,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,32%, стоп-приказ: $90, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Факторами роста являются сильные результаты в... читать дальше
.17 апреля 2023 года 15:20
Возможна позитивная динамика индекса S&P 500 на торгах в понедельник, считает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "Индекс S&P 500 по итогам торгов 14 апреля не удалось закрепиться выше середины восходящего канала, бенчмарк продолжает движение в его нижней половине. Большинство... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.