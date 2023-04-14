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14 апреля 2023 года 19:45

Рост рынка акций РФ на неделе вслед за нефтью сдержали санкционные новости

Рынок акций РФ на неделе продолжил попытки роста на фоне улучшения сырьевой конъюнктуры (выросли нефть и золото) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании сигналов от Федрезерва США; "бычий" настрой игроков был сдержан антироссийскими санкционными новостями из США. Индекс МосБиржи обновил максимум за год, локально поднявшись в район 2580 пунктов, после чего скорректировался вниз.

В период с 10 по 14 апреля индекс МосБиржи вырос на 1,9% и составил 2554,85 пункта, индекс РТС прибавил 0,9% и достиг 982,94 пункта на фоне роста доллара до 81,85 руб./$1 (+0,72 рубля) и подросшей июньской нефти Brent до $86,45 за баррель (+1,8%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне высокой нефти (Brent торговалась вблизи $85 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи поднялся в район 2550 пунктов, обновив максимум за год на фоне ослабления рубля, при этом лидировали в росте бумаги "Аэрофлота" (+7,3%).

Поддержку рынку оказали вышедшие вечером 7 апреля данные Росстата по ВВП РФ за IV квартал 2022 года: снижение составило 2,7% г/г, в то время как ожидалось падение на 7%.

Китайский рынок просел на фоне обеспокоенности инвесторов очередным витком напряженности в американо-китайских отношениях после начала 8 апреля массированных военных учений китайской армии вокруг Тайваня. Ключевые европейские биржи в понедельник были закрыты в связи с католической Пасхой. В США в понедельник индексы просели на фоне статистики по рынку труда за март, которая в целом оказалась позитивной и дает повод ФРС США продолжить жесткую монетарную политику.

Во вторник рынок акций РФ снизился в рамках коррекции после продолжительного роста, поводом для фиксации прибыли игроками стали статданные ЦБ РФ о сокращении торгового баланса России в I квартале. Индекс МосБиржи после подъема днем в район 2580 пунктов (новый максимум за год) откатился к 2530 пунктам во главе с бумагами финансовых компаний.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2023 года, по предварительной оценке, снизилось в 3,8 раза (до $18,6 млрд), положительное сальдо внешней торговли товарами РФ упало в 2,9 раза (до $29,0 млрд).

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста ВВП РФ в 2023 году до 0,7% (в январе прогноз был на уровне 0,3%), но ухудшил оценку роста на 2024 год до 1,3% (с январских 2,1%).

В I квартале 2023 года Сбербанк (-0,9%) получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в марте - 125,3 млрд рублей. Чистая прибыль "Распадской" (-2,5%) по РСБУ в I квартале снизилась на 78% г/г (до 3,75 млрд руб.). Группа "Аэрофлот" (-2,5%) в марте 2023 года увеличила общий объем перевозок на 50,3% г/г (до 3,3 млн пассажиров). Выросли акции "Мечела" (+2%) после опровержения Минфином РФ планов по повышению НДПИ на уголь в IV квартале текущего года. Бумаги Polymetal (+4,5%) обновили максимум с мая 2022 года на фоне высоких цен на золото (выше $2015 за унцию).

Уже после закрытия основных торгов на рынке акций РФ стало известно, что Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 год с $82,95 до $85,01 за баррель.

В среду рынок акций РФ возобновил рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после выхода в США статистики о замедлении потребительской инфляции в марте, что сокращает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом; сдерживающим фактором для "быков" выступили санкционные новости из США.

Индекс МосБиржи подрос в район 2540 пунктов, во "втором эшелоне" раллировали бумаги "ВСМПО-Ависма" (+36,7%) и ПАО "РКК "Энергия" (+14,2%) на новостях о господдержке космической отрасли в текущем году в размере 251 млрд руб., просели акции "Совкомфлота" (-4,7%) после рекомендаций менеджмента по дивидендам за 2022 год (4,3 рубля на акцию, 50% от чистой прибыли). Нефть Brent поднялась в район $87 за баррель.

Минфин США внес в санкционные списки компанию "Русатом Оверсиз", Международный инвестиционный банк, а также компании "Металлоинвест", "Мегафон" и другие компании группы Алишера Усманова и его партнеров USM (Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, ОЭМК).

В четверг рынок акций провел торги в консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне дорогой нефти, укрепления рубля и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи стабилизировался чуть выше 2540 пунктов.

Лидировали в росте акции Polymetal (+3,5%) и ПАО "Полюс" (+2,2%) на фоне роста цен на золото (+1,5%). Просели акции "АЛРОСА" (-1%) после сообщений о высокой вероятности введения санкций странами G7 в отношении крупных алмазов весом в 1 карат, полученных от данной компании. Во "втором эшелоне" выросли акции "Трубной металлургической компании" (+6,8%) на ожиданиях дивидендных новостей (совет директоров пройдет 20 апреля) и скорректировались вниз бумаги "ВСМПО-Ависма" (-15,7%) и ПАО "РКК "Энергия" (-6,7%) после ралли накануне на новостях о господдержке космической отрасли. Чистый убыток ПАО "ЭЛ5-Энерго" (-4,6%) по МСФО в 2022 году составил 20,2 млрд руб. против прибыли 2,6 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании.

В Китае вышли сильные данные по экспорту и импорту по итогам марта, в США статданные по производственной инфляции за март показали замедление роста показателя. Протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка озабочено банковским кризисом и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году с учетом событий в банковском секторе.

ОПЕК в ежемесячном отчете сохранила свои ожидания по части роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн б/с (до 101,9 млн б/с), прогноз добычи в России не изменился - 10,28 млн б/с. Нефть Brent вечером просела в район $86,2 за баррель.

В пятницу рынок акций РФ сохранил консолидационные настроения при выборочной фиксации прибыли игроками в конце недели, в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы после статистики о замедлении инфляции в США в марте, что подогревает ожидания завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва.

Индекс МосБиржи подрос в пятницу в район 2555 пунктов, локомотивом роста выступили акции "НОВАТЭКа" (+2,8%) на ожиданиях роста продаж СПГ и обновившие максимум с сентября бумаги "Норникеля" (+2,2%) на новостях о выкупе акций контрагентом дочки ГМК для корпоративной программы вознаграждения сотрудников (объем выкупа 0,27% акций ГМК, в период с 1 мая по 31 декабря).

Нефть Brent подросла в район $86,5 за баррель после публикации ежемесячного отчета МЭА, в котором агентство прогнозирует повышение мирового спроса на нефть на 2 млн б/с, до 101,9 млн б/с.

Просели акции ПАО "ЭЛ5-Энерго" (-0,8%) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

В период с 10 по 14 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги ПАО "ВУШ Холдинг" (+16%), Polymetal (+14%), "Мечела" (+13% и +12% "префы"); хуже рынка оказались акции "Соллерса" (-8%), "ЭЛ5-Энерго" (-5%), "Совкомфлота" (-4%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости (ЕС может объявить о 11 пакете антироссийских санкций). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2500-2600 пунктов, для индекса РТС - 940-1010 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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