Цены евробондов РФ подросли за неделю на фоне публикации данных о профицитном исполнении бюджета в марте

Москва. 14 апреля. Котировки российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю на фоне приостановившегося ослабления рубля, а также публикации данных о профицитном исполнении федерального бюджета в марте; исключение составил лишь выпуск евробондов РФ с погашением в 2043 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снизились в цене по итогам недели, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту сформировалась в первый же торговый день недели. Ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 апреля находилась под влиянием ряда позитивных факторов, в их числе приостановившееся ослабление рубля и данные о профицитном исполнении бюджета РФ в марте, что в итоге привело к сокращению дефицита бюджета к концу первого квартала по сравнению с январем-февралем (федеральный бюджет в марте был исполнен с профицитом 183 млрд рублей). При этом ситуация на долговом рынке США в понедельник в целом была негативной.

Глобальные инвесторы отыгрывали опубликованные в конце прошлой недели статданные по рынку труда. Как стало известно 7 апреля, число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 236 тыс., а безработица снизилась до 3,5% с февральских 3,6%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в марте на 230 тыс. и сохранения безработицы на прежнем уровне.

Во вторник котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали боковую динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен US Treasuries. МВФ ухудшил прогнозы для мировой экономики на 2023 и 2024 годы, отметив, что напряженность в финансовом секторе создает дополнительную неопределенность и риски. Согласно новому прогнозу МВФ, мировой ВВП увеличится на 2,8% в текущем и на 3% в следующем году. Таким образом, фонд ожидает, что темпы роста глобальной экономики в ближайшие два года будут ниже, чем в 2022 году, когда они составили 3,4%. Прогноз роста ВВП США на 2023 год повышен на 0,2 процентного пункта - до 1,6%. В 2024 году американская экономика увеличится на 1,1%, ожидают в МВФ.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. При этом в секторе базовых активов (US Treasuries) в середине недели отмечалось некоторое затишье после публикации в США данных по инфляции в марте.

Как стало известно из отчета Министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года и оказалась ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%. Цены на энергоносители в прошлом месяце упали на 6,4%, зафиксировав снижение впервые с января 2021 года. Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении после роста на 5,5% в феврале и совпал с ожиданиями рынка.

Котировки отечественных евробондов в четверг вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне смешанных ценовых изменений US Treasuries. Обнародованные 14 апреля статданные стали очередным подтверждением того, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС способствует ослаблению инфляции в Соединенных Штатах и сдерживает экономический рост. Темпы повышения цен производителей в США в марте замедлились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в феврале и были минимальными с января 2021 года, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 3%. По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей снизились в марте на 0,5% - это самое существенное падение с апреля 2020 года.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 42% вероятность того, что ФРС не станет менять базовую процентную ставку в мае, а сохранит ее на текущем уровне 4,75-5% годовых. Шансы на то, что американский ЦБ не будет менять ставку и в июне оцениваются рынком в 35,7%, свидетельствуют данные CME. При этом рынок оценивает почти в 95% вероятность снижения ставки Федрезервом до конца текущего года.

В последний день недели падение цен US Treasuries возобновилось, в то время как котировки отечественных евробондов продолжили колебаться в рамках бокового диапазона. Член совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер в пятницу заявил, что Федрезерву следует продолжать повышение процентных ставок, поскольку инфляция в стране все еще высока. "Поскольку финансовые условия не стали существенно жестче, рынок труда остается сильным, а инфляция намного превышает целевой уровень, денежно-кредитную политику нужно ужесточить еще сильнее", - сказал он, выступая на мероприятии в Сан-Антонио, штат Техас.

Розничные продажи в США в марте упали на 1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 0,5%. В годовом выражении рост составил 2,9%. Продажи без учета автомобилей в прошлом месяце сократились на 0,8%. Показатель без учета автомобилей и топлива уменьшился на 0,3%. Между тем объем промышленного производства в США в марте повысился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, вдвое сильнее прогноза. В годовом выражении промпроизводство в марте выросло на 0,5% после повышения на 0,9% в предыдущий месяц.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю всего на 0,1% - до 61,82% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 10,04% годовых); при этом бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 0,31%, подорожав до 64,25% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 1,5 базисного пункта и составила 9,42% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 14 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за неделю на 1,2%, до 43,06% от номинала (его доходность снизилась на 11 базисных пунктов и составила 12,8% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за пять дней на 10,4%, до 43,66% от номинала (их доходность снизилась на 388 базисных пунктов и составила 36,09% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году прибавили в цене 7,7% и составили 43,18% от номинала (их доходность снизилась на 212 базисных пунктов - до 27,76% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 4,7%, до 41,5% от номинала (их доходность снизилась на 92 базисных пункта и составила 21,98% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 1%, до 89,15% от номинала (его доходность снизилась на 111 базисных пунктов - до 29,59% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 1,05%, составив 65,89% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.