"Финам" повысил прогнозную цену акций НОВАТЭКа до 1503 руб

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" с 1277,4 рубля до 1503 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рейтинг "покупать" для этих бумаг был сохранен экспертами.

"С момента присвоения нами рейтинга "покупать" бумагам эмитента 16 декабря 2022 года они выросли на 25% и достигли нашей целевой цены, но мы полагаем, что потенциал подъема не исчерпан. За последние месяцы "НОВАТЭК" по крайне низкой оценке купил долю в проекте "Сахалин-2", а представители компании сделали ряд положительных заявлений относительно долгосрочных перспектив роста производства СПГ. На наш взгляд, существенное ослабление рубля, рост вероятности успешной реализации проектов по производству СПГ, удачная покупка и повышенные цены на углеводороды позволяют рассчитывать на дальнейший рост цены акций "НОВАТЭКа", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

"НОВАТЭК" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.

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