Рубль днем немного повышается к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти

Москва. 13 апреля. Доллар США слабо повышается, евро дешевеет заметно более быстрыми темпами на Московской бирже в пятницу днем; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти.

Курс доллара США составил 81,49 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,02 руб./EUR1, подешевев на 37,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,2 копейки - до 85,32 рубля. Курс китайского юаня повысился на 1 копейку - до 11,87 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного растет к бивалютной корзине днем последнего торгового дня недели на фоне укрепляющейся нефти. Согласно основных параметров сценарных условий на 2023-2026 годы, внесенных в пятницу в правительство Минэкономразвития РФ, прогноз цены на нефть марки Brent в 2023 году составляет $80,7 за баррель, в 2024 году - $75,7, в 2025 году - $71,9, в 2026 году - $70,6.

При этом источник, знакомый с ходом обсуждения прогноза, пояснил "Интерфаксу", что "в рамках сценарных условий предусмотрен отход от индикатора цены марки Urals (ввиду его нерепрезентативности)", а в сценарные условия включен прогноз цены на нефть марки Brent, а также оценка экспортной контрактной цены по данным ФТС (она идет в закрытом формате).

Кроме того, по его словам, "ввиду противодействия санкционным решениям в открытой части прогноза исключили всевозможные показатели, открытие данных по которым может нанести вред деятельности, в основном это данные по ТЭК". "В частности, закрыты прогнозные данные в сфере ТЭК по объемам добычи и экспорта, а также экспортным ценам", - сказал он.

Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс в 2023 году на уровне 76,5 руб./$, в 2024-2026 годах ждет плавного ослабления рубля, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в пятницу.

"С учетом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023 год мы оцениваем на уровне 76,5 рублей за доллар. В дальнейшем прогнозируем плавное ослабление рубля", - сказал он, выступая на совместной коллегии Минэкономразвития и Минфина.

Прогноз Минэкономразвития от сентября 2022 года по среднегодовому курсу доллара на 2023 год равнялся 68,3 руб./$, этот прогноз заложен в бюджет на 2023 год.

Решетников отметил, что чистый экспорт в этом году "будет играть отрицательную роль".

"На ближайшие годы закладываем постепенное восстановление несырьевого неэнергетического экспорта по мере переориентации на дружеские рынки", - добавил министр.

Цены на нефть немного подрастают в пятницу после публикации Международным энергетическим агентством (МЭА) ежемесячного обзора по нефтяному рынку.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составляет $86,23 баррель, что на 0,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,18%, до $82,31 за баррель.

По прогнозам МЭА, в третьем квартале дефицит предложения на рынке составит 2 млн баррелей в сутки (б/с). Во втором квартале дефицит будет на уровне 400 тыс. б/с, полагает МЭА. Ранее оно ожидало, что спрос превысит предложение только в третьем квартале. Средний дефицит в 2023 году оценивается в 800 тыс. б/с.

ОПЕК, опубликовавшая накануне ежемесячный прогноз, по-прежнему прогнозирует увеличение спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с - выше доковидного уровня.

"Рубль по итогам четверга смог укрепиться. Поддержку ему оказывали высокие нефтяные цены и ослабившийся глобально доллар - индекс доллара DXY опустился к 100,8 п., обновив минимум за год. Потенциал к укреплению у рубля сохраняется, но более выраженную динамику курс, вероятно, будет показывать через неделю на фоне апрельского налогового периода", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Российская валюта продолжает торговаться вблизи достигнутых максимумов по отношению доллару США, в районе отметки 81,5 [руб./$1]. Локальная стабильность рубля сейчас связана с возможностью роста нефтяных котировок, а также снижения американской валюты. Индекс доллара США (DXY) уже обновил годовой минимуму и может продолжить свое снижение", - полагает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка укрепились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 7,66% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.