"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Moderna с целью $180

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Moderna Inc. с целью $180 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,1%, стоп-приказ: $148, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"16 апреля компания может представить дополнительные данные клинических испытаний персонализированной вакцины против рака, разработанной в партнерстве с Merck & Co. Прошлые данные показали высокий уровень эффективности разрабатываемого препарата. В случае публикации положительных данных цена бумаг эмитента может показать существенный рост", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии которого появляется потенциал для дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $180. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $148 риск на портфель составит 0,39%", - указывают в "Финаме".

Moderna Inc. - американская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств на основе матричной РНК.

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