Наиболее вероятна небольшая коррекция индекса S&P 500 в пятницу - Freedom Finance Global

Наиболее вероятна небольшая коррекция вниз индекса S&P 500 на торгах в пятницу, считает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"S&P 500 завершил торги 13 апреля на отметке 4145 пунктов, которой ранее достигал 15 февраля. Следующее сопротивление располагается на уровне 4200 пунктов, выше которого бенчмарку пока закрепиться не удалось. На протяжении двадцати торговых сессий индекс торговался выше 200-дневной скользящей средней, что положительно для "быков". В четверг индекс S&P 500 достиг верхней границы сопротивления, после чего мы считаем наиболее вероятной небольшую коррекцию. Вместе с тем индикатор RSI находится вблизи 70 пунктов, что может послужить сигналом для разворота тренда", - пишет эксперт в комментарии.

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