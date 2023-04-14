"Финам" понизил целевую цену акций China Hongqiao Group до 10,74HKD за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в аналитическом материале эксперта Алексея Калачева.

Потенциал роста составляет 37% от текущих уровней.

"Мы пересмотрели оценку China Hongqiao Group после выхода финансового отчета за 2022 года. На наш взгляд, акции компании остаются недооцененными по отношению к сопоставимым производителям первичного алюминия. Мы считаем, что негативные факторы, оказавшие давление на результаты компании во II-й половине 2022 года, остались в прошлом, а в текущем году не будут иметь такого сильного влияния. Компания ориентирована на рынок КНР и станет одним из бенефициаров роста китайской экономики", - отмечает аналитик.

China Hongqiao Group ("Чайна Хунцяо Груп") - ведущий мировой производитель алюминия. Деятельность компании включает всю производственную цепочку, в том числе бокситы, глинозем, первичный алюминий, глубокую переработку алюминия и энергетику.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.