"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Dick''s Sporting Goods

"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американской сети магазинов спорттоваров Dick''s Sporting Goods с целевой ценой $170 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Эксперты отмечают потенциал роста и могут повысить целевую цену, если результаты совпадут или превысят ожидания рынка. В финансовом 2023 году компания привлекла 7 млн покупателей. Менеджмент констатирует рост активностей вне дома и большую популярность спортивной одежды у потребителей.

Хорошую динамику, на взгляд аналитиков, демонстрирует портфель собственных брендов компании. Dick''s применяет ИИ и машинное обучение для оптимизации маршрутизации заказов, изменений маркетинговых акций под потребности клиентов и повышения доступности товаров.

"Мы подтверждаем прогноз прибыли на финансовый 2024 год на уровне $13/акц. Наш прогноз прибыли на финансовый 2025 год - $13,3/акц. Мы ожидаем рост сопоставимых продаж на 2%. Мы отмечаем потенциал наращивания рыночной доли у Dick''s Sporting Goods за счет фокуса на эксклюзивных и инновационных товарах, которые повышают показатели в спорте. Уникальность компании в размещении специальных "магазинов" внутри магазинов, а также высоком уровне обслуживания клиентов", - пишут стратеги "БКС МИ".

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