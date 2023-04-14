Вероятен новый виток роста акций китайских компаний во 2К23 - "Финам"

Вероятен новый виток роста акций китайских компаний во II квартале 2023 года, говорится в инвестиционной стратегии "Финама".

"Рынок оправдал наши ожидания роста на фоне отмены ковидных ограничений: с начала года гонконгский индекс Hang Seng достигал доходности 56%, материковый CSI 300 - 22%, - констатируют эксперты. - После этого по индексам прокатилась волна коррекции из-за геополитических факторов, но после затухания рисков (эксперты считают военный конфликт между КНР и Тайванем маловероятным в 2023 году) акции могут показать новый виток ралли. С постепенным уходом от ограничений мобильности китайская экономика набирает обороты. Экономические показатели (PMI) свидетельствуют об улучшении дел в экономике. Торговый баланс в феврале остался на очень высоком уровне $116,88 млрд ($78 млрд в январе), розничные продажи увеличились на 3,5% (г/г). Прямые инвестиции за период январь-февраль выросли на 6,10% (г/г), несмотря на трения с Западом. Мы также отмечаем растущее влияние юаня в международных расчетах".

ВВП Китая, по прогнозам, покажет рост на 5% в 2023 году при низких процентных ставках, инфляции и уходе от политики локдаунов, и это, по мнению аналитиков "Финама", станет ключевым драйвером переоценки рынка. Когда геополитика отойдет на второй план, то инвесторы вернутся к фундаментальным факторам, отчетностям, дивидендам и байбэкам, полагают эксперты. Зарубежным инвесторам страна может дать точки роста в этом году, в отличие от рынков капитала США и Европы, особенно с учетом разницы в монетарной политике центробанков и в уровне инфляционного давления.

"В отраслевом разрезе мы сохраняем оптимизм по поводу потребительского сектора, который до сих пор показывал невнятную динамику, - подчеркивают стратеги инвесткомпании. - Бенефициаром также станут железнодорожные перевозки после оживления внутреннего туризма. Мы также выделяем нецикличную историю ЖКХ Китая, которое активно перестраивается на чистые источники энергии и поэтому может показать операционный и финансовый рост. Банки могут показать неплохой рост в условиях ускорения экономики".

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