Цена акций Delta Air может вырасти до $39 в ближайшие месяцы - БКС Экспресс

Котировки акций Delta Air Lines могут подняться к уровню $39 за штуку в течение ближайшего квартала, считает эксперт БКС Экспресс Евгений Калянов.

"Крупнейший американский авиаперевозчик отчитался за I квартал слабее ожиданий. При этом во II квартале менеджмент компании ожидает рост выручки на 15-17%, EPS составит от $2 до $2,25. Также эмитент планирует, что с текущим размером денежных средств завершит ранее запланированное сокращение долга в 2023 года уже в первой половине года - коэффициент финансового рычага будет понижен с 3,5х до 3х. За полный 2023 финансовый год рост выручки прогнозируется в 15-20%, а EPS - на уровне $5-6. Компания подтвердила свой прогноз по прибыли. Причиной роста показателей менеджмент считает растущий спрос на поездки и снижение цен на авиатопливо, - указывает аналитик в обзоре. - Вероятно, что в течение ближайшего квартала рост цены акций продолжится и бумаги достигнут уровня сопротивления на $39. Целевая цена на 12 месяцев по акциям Delta Air Lines составляет $44 за штуку, рекомендация - "покупать".

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