Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку перспектив акций "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии.

Аналитики обратили внимание на обращение "НОВАТЭКа" к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой создать стимулы для освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа. Также компания обратилась с просьбой адресно закрепить ресурсную базу под новые СПГ-проекты.

"С учетом амбициозных планов по наращиванию производства СПГ и экспорта до 100 млн т к 2030 году просьбы "НОВАТЭКа" выглядят своевременными, - полагают в банке. - Газовые ТРИЗ перспективны для разработки, но на их освоение можно было бы распространить льготы, которые есть у нефтяных. В целом, мы продолжаем позитивно смотреть на бумаги "НОВАТЭКа", особенно с учетом сделки по выкупу доли Shell в Сахалин-2 и успешных операционных результатов за I квартал 2023 года".

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