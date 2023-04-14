Рынок акций РФ утром продолжил консолидацию при смешанной динамике фишек

Москва. 14 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжает консолидацию на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и проседающей в рамках коррекции нефти; лидируют в росте акции "НОВАТЭКа" и подросшие на фоне высоких цен на золото бумаги Polymetal и ПАО "Полюс".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2538,23 пункта (-0,2%), индекс РТС - 981,21 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 81,5 рубля (+0,1 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,9%), Polymetal (+1,5%), ПАО "Полюс" (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, золото ($2052,6 за унцию) имеет хорошие шансы уйти выше $2100 за унцию, поводом выступает публикация "минуток" ФРС США, где явно прослеживалась мысль о высокой вероятности рецессии в экономике США в этом году. Несмотря на то, что опубликованные статданные показали замедление инфляции в США сильнее прогнозов, проблема роста цен еще не решена и Федрезерву в дальнейшем придется спасать проблемные банки накачкой капитала. Все это стимулирует золото к росту.

"На рынке акций РФ пятница обещает пройти спокойно. Учитывая, что в этом году в подавляющем большинстве случаев рынок растет по понедельникам, имеет смысл покупать бумаги уже сегодня. Спекулятивно интересно выглядят "Мечел" (MOEX: MTLR) и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), среднесрочно - акции Сбербанка, "Роснефти" и "НОВАТЭКа", - полагает эксперт.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи пока картина остается смешанной: среднесрочно ожидается восходящая динамика, однако краткосрочно вероятна консолидация возле текущих уровней. На американских площадках включился повышенный аппетит к рисковым активам, что сопровождается временной потерей интереса к защитным инструментам. Как долго продлится благоприятная ситуация, неизвестно, однако ближайшая цель по индексу S&P 500 видится в районе 4200 пунктов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов также полагает, что индекс МосБиржи может продолжить боковое движение. В пользу возращения к росту настраивает улучшившийся внешний фон, однако "фактор пятницы" может полностью это нивелировать. Опережающую рынок динамику могут показать расписки "Русагро" (MOEX: AGRO) (+1%, до 795,6 рубля), преодолевшие 200-дневную среднюю, и золотодобытчиков. В аутсайдерах могут оказаться бумаги нефтегазовых компаний.

В США накануне индексы акций выросли на 1,1-2% во главе с Nasdaq после публикации статданных, показавших замедление темпов роста цен производителей в США и более существенное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице.

Обнародованная статистика стала очередным подтверждением того, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) способствует ослаблению инфляции в Штатах и сдерживает экономический рост.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 42% вероятность того, что ФРС не станет менять базовую процентную ставку в мае, а сохранит ее на текущем уровне 4,75-5% годовых. Шансы на то, что американский ЦБ не будет менять ставку и в июне, оцениваются рынком в 35,7%, свидетельствуют данные CME.

При этом рынок оценивает почти в 95% вероятность снижения ставки Федрезервом до конца текущего года.

В пятницу отчеты за первый квартал опубликуют банки JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo (SPB: WFC).

В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,4%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Рынки подогревают ожидания, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой близится к концу.

Темпы роста китайской экономики в 2023 году достигнут целевого показателя правительства в 5%, заявил глава Народного банка Китая (НБК) И Ган в ходе встречи глав центробанков стран G20 в Вашингтоне.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте выросли на 6,7% в годовом выражении после роста на 7,3% в феврале. Оценка инфляции была пересмотрена с повышением: предварительно сообщалось об увеличении потребительских цен на 6,6% в годовом выражении. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали ее пересмотра.

На нефтяном рынке цены умеренно проседают, но неделю могут завершить подъемом на опасениях возможного дефицита предложения на рынке в связи с недавним решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $85,73 за баррель (-0,4% и -1,4% накануне), майская цена WTI - $81,9 за баррель (-0,3% и -1,3% в четверг).

ОПЕК, опубликовавшая накануне ежемесячный прогноз, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, что выше доковидного уровня.

В пятницу ежемесячный обзор по нефтяному рынку обнародует Международное энергетическое агентство (МЭА). Ранее на этой неделе глава МЭА Фатих Бироль заявил, что спрос на нефть может превысить предложение во втором полугодии текущего года.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает ослабление доллара США, вызванное растущими ожиданиями скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом благодаря сигналам ослабления инфляции и замедления экономического роста в Штатах.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+15,9% и +12,6% "префы"), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+7,8%), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (+7,5%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+5,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+4,4%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,4%).

Подешевели акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-2,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,3%), "Мечела" (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,51 млрд рублей (из них 1,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 895,79 млн рублей на бумаги ПАО "Полюс" и 809,12 млн рублей на акции "Газпрома").