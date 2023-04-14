"БКС МИ" открыл парную торговую идею: лонг в акциях Alphabet против NVIDIA

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях Alphabet Inc. против "шорта" в акциях NVIDIA Corp." с целевой доходностью до 30% на горизонте 6 месяцев, сообщается на портале БКС Экспресс.

Аналитики видят потенциал роста цены акций Alphabet за счет высокой экспертизы компании в сфере искусственного интеллекта. Между тем котировки NVIDIA взлетели на 80% с начала года, и, несмотря на качественный бизнес компании, эксперты считают такой рост чрезмерным с учетом очень высоких мультипликаторов.

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